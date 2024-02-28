雪櫃｜膠邊老化可令耗電量大增！一張紙就能檢測 這方法或能還原
撰文：中天新聞網
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台電提醒，全年無休的雪櫃也必須適時清潔保養，尤其是雪櫃膠條變形會造成冷空氣外洩，非常耗電！
台電指出，如果雪櫃膠條（密封條）老化變形或密合性變差，會讓雪櫃冷空氣一直外洩，使得雪櫃不冷、食物易壞，壓縮機也可能更頻繁啟動，導致耗電。所以大家務必記得定期擦拭膠條保持清潔，避免因污漬影響膠條密封性。
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但應該如何檢查雪櫃門膠條密合性呢？台電傳授簡單的方法，只需拿一張薄薄的紙，並在門縫試夾夾看紙張，如果可以夾住就是密封良好，反之，如果夾不住，就要注意評估是否更換膠條。
若膠條已經變形，台電也提供小撇步，可嘗試用吹風機吹整變形處，讓膠條恢復原有形狀，但如果變形嚴重無法回復，則建議洽專業人員更換膠條。
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