抽濕機｜「人離電離、不用不插」原則要緊守！一關鍵增強抽濕效果
撰文：聯合新聞網
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這兩天濕冷的天氣讓許多人都打開抽濕機抗潮，不過抽濕機是耗電量較大的家電，有些人卻常常忘記關閉電源，十分危險。台電早前便提醒大家使用抽濕機「2大原則」，注意用電安全，避免意外發生。
台電早前在Facebook「台電電力粉絲團」發文指出，許多人將抽濕機打開後常忘記關閉，提醒大家外出前或長時間離開，都要記得「人離電離」、「不用不插」兩大原則，否則可能釀成火災等意外。台電叮嚀，晚上睡覺和無人看管時，要記得把抽濕機電源關閉並拔除插頭才安全。
台電說明，抽濕機最好放在室內空間中央、空氣流通的地方，千萬不要放在狹小密閉的空間和容易濺水的場所，且周邊不能放漏油、發熱的器具或易燃物。由於抽濕機的原理是將潮濕空氣中的水分冷凝成水珠留下，再轉換成乾燥空氣排出，因此「保持空氣流通」十分重要，才能讓抽濕機發揮最佳效能。
台電也表示，抽濕機在傾斜的狀態，會讓水箱的水溢出，有觸電、漏電的風險，因此使用時要記得放在平坦的地方。此外，在衣櫃或儲藏櫃等密閉空間開抽濕機，或周邊有易燃物品都非常危險，抽濕機位置要與牆壁、家具、窗簾保持50厘米以上，才不會讓機器散熱不良、過熱發生危險。
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