內地學生新寵「萌寵擠痘痘」用手擠破氣泡減壓 附針頭具安全隱患

減壓玩具「萌寵擠痘痘」繼「蘿蔔刀」、「鼻吸能量棒」後成為中國內地中小學生新寵！其可愛小動物的造型，和擠痘痘的動作，讓人十分舒壓。「萌寵擠痘痘」價錢便宜，容易入手，讓這個玩具迅速流行於內地校園當中，但其附贈的針頭工具，讓不少人擔心其安全性。



內地校園流行「萌寵擠痘痘」 擠破氣泡助減壓

早前內地中小學興起多種玩具和用品，如可以變形的「蘿蔔刀」和聲稱能夠提神的「鼻吸能量棒」等，前者雖然是由塑膠製造，但若不適當使用，仍有一定危險性，後者或會導致上癮，對健康構成威脅。近日內地又流行一種減壓玩具「萌寵擠痘痘」，只要用針筒把空氣或顔料水注入，便會脹起小氣泡，用手把這些氣泡擠破有減壓的作用。

附贈針頭工具有安全隱患 有買家稱被弄到流血

「萌寵擠痘痘」售價便宜，只需要約港幣2-3元便能購買一隻小動物玩具，並附贈注射氣泡的工具，小學生亦容易入手，但用於注射氣泡的針頭，其安全性引起議論。在內地網購平台上，雖然大部分賣家都有提醒「使用過程中請注意安全」，或「以更安全的平針頭代替斜針頭」，但仍不難發現一些曾購買的家長留言：「針頭很尖的，像打疫苗的一樣」、「上次弄到流血了」、「不太適合小朋友玩」，反映了此減壓玩具的安全隱患。

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