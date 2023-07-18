親子DIY｜低成本製作海龜媽媽與寶寶玩具埸景 發揮創意小宇宙

港媽安妮常在社交平台分享各種具特色的親子創作，創作過程中能令孩子學到相關知識之餘，亦能盡情發揮創意小宇宙。這次她分享了「海龜媽媽與寶寶」的製作方法，安妮會預先和兒子看關於海龜媽媽生寶寶的紀錄片，再教他創作埸景，低成本即可做出有趣玩具。

（資料授權：安妮媽媽親子日記）



安妮媽媽與兒子Aidan一同看了一套關於海龜媽媽生寶寶的紀錄片，他感到十分有趣，經常都拿積木扮著海龜玩。所以安妮就教他創作海龜和寶寶，創作後可以玩又可以加深印象。

Aidan現在整天說話要帶海龜寶寶去散步，又帶它去玩玩具，原來小小的情景圖都可以令小朋友發揮想像力呢！

圖片授權：安妮媽媽的親子教室

材料



白畫紙

油粉彩

水彩

硬卡紙

白膠漿

輕黏土

半圓形發泡膠

活動眼睛

+ 1

製作步驟



1.用油粉彩點沙。

2.用油粉彩畫貝殼和小魚。

3.用水彩為沙灘和大海上色。

4.用筆刷工具創作海浪。

5.用白膠漿貼星星。

6.用輕黏土創作海龜媽媽與寶寶，可以用半圓蛋殼做芯，海龜的外殼形狀會更漂亮。

小貼士



1.待輕黏土全乾後就可以讓孩子玩。

《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》

作者介紹

安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。