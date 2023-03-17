2歲童玩益智玩具誤吞28粒磁力珠 醫生提醒誤吞磁力珠可致腸胃穿孔

孩子好奇心重，年紀較小的幼童喜歡將東西放進嘴裏探索，造成誤吞異物的意外。近日內地有一名2歲幼童在玩益智玩具時，誤吞28粒5毫米大的磁力珠，超過20小時稱肚痛後才被送院救治。醫生提醒孩子誤吞磁力珠可致腸胃穿孔，建議發生意外時即時求醫。內文附兒童異物哽塞症狀和處理方法。



根據內地傳媒報道，山東聊城一名2歲幼童在玩耍時誤吞28粒5毫米大的磁力珠。家長並不知道孩子誤吞磁力珠，因孩子晚上哭鬧稱自己肚子痛，父母第二天早上便帶孩子到醫院求醫。求醫時已經距離孩子玩磁力珠超過20小時。

（PhotoAC）

在醫院照X光檢查後，發現孩子左上腹部出現一串異物。經過胃鏡檢查，抽取了部分胃液後，才發現一串磁力珠在胃壁上掛著。醫生一開始決定使用最穩妥的方法，先用異物鉗夾住其中一粒磁力珠，讓珠串斷開。斷開後發現磁力珠串又變成一串了，就把它拿出來了。幸好，這28粒磁力珠被孩子吞嚥後持續吸在一起，沒有分離。幼童最後只是胃黏膜出現一點損傷，現已康復出院。

在醫院照X光檢查後，發現孩子左上腹部出現一串異物。（圖片來源：微博時間視頻）

有醫生表示，磁力珠誤吞後會隨著食物一起進入腸道。如果只有一粒，一般情況下可能會自行排出。若誤吞多粒，容易造成腸胃穿孔，嚴重更會有生命危險。他提醒家長，如果孩子誤吞異物，如磁力珠、鈕扣型電池等，應該立即帶孩子求醫。

孩子好奇將東西放進口，可能會導致異物哽塞的情況。根據醫務衞生局資料顯示，不小心將外物吞進氣管，可引致氣道受阻，造成窒息。容易哽塞的物件包括硬幣丶玩具丶衫鈕丶波子丶鈕電池、擦膠等。哽塞有可能令患者無法將空氣吸進肺部，造成窒息，所以如遇到哽塞意外，必須立即施行急救，以免患者缺氧及死亡。

兒童哽塞症狀

1. 呼吸異常困難丶發出雜聲

2. 無法出聲說話丶咳嗽軟弱無力

3. 用手抓著頸部，表露辛苦的表情

4. 頸部靜脈充血凸顯；口部和嘴唇則呈紫藍色

處理兒童哽塞方法

1. 如果孩子清醒，可鼓勵他嘗試咳出異物，然後張開口部檢查，並嘗試取出口腔內鬆脫的異物。

2. 如不成功，可讓孩子向前彎，使頭部低於肺部，用掌根拍打其背部（肩胛骨之間）五次，以協助他咳出阻塞物。

3. 完成後，立刻檢查口腔，看看異物是否已鬆脫。假如異物仍哽塞氣道，可轉用環抱推腹法：站在孩子背後，一手握拳，虎口向內，並放於他腹部肚臍之上；另一隻手則握住該拳，並迅速向內及向上擠壓孩子腹部五次。

4. 完成後，立即檢查口腔，把已咳出的異物除去。如不成功，可重覆步驟二及三，直至異物咳出為止。

5. 假如孩子不省人事及心肺功能停頓，應立即施行心肺復蘇法，並從速召援，將孩子送院治理。

6. 當阻塞物被取出，而孩子的呼吸又恢復正常，則可把他置於復原臥式，並安排入院治療。

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