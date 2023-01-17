美國7月大女嬰小熊玩具冒煙致二級燒傷 母：本用作安慰重感冒女兒

美國一名母親本月初在社交平台分享一宗家居意外。該母親的7個月大女嬰半夜睡覺期間大聲哭喊，母親視察狀況，驚覺陪伴女兒睡覺的玩具熊，其電池燈孔冒煙。雖然女嬰母親立刻從嬰兒床取出並扔掉，但女嬰往急診室求診後發現手掌為二級燒傷，出現幾個大水泡。



美國一名7個月大女嬰Raeghan的母親在本月3日在社交平台Facebook發布帖文，分享女兒Raeghan手掌滿布水泡的照片，並呼籲家長小心一款小熊玩具。

女嬰母親憶述，有天Raeghan在半夜12時20分突然醒來哭喊，於是她開啓會亮燈的小熊玩具的按鈕，「她生病時小熊給予她很大安慰，因爲小熊會播放使人平靜的音樂，又有亮燈後有光折射到牆壁上。」女兒重新入睡後，她便處理其他事宜。

凌晨急往求診 女嬰手掌出現數個大水泡

20分鐘後，女嬰突然開始尖叫和大哭，母親立刻上前了解情況，發現小熊玩具有煙從身上的小洞冒出來，「我立刻從嬰兒床去除並扔掉。」女嬰母親馬上帶女兒到急診室求診，發現手掌為二級燒傷，女嬰手掌上亦出現幾個大水泡。從醫院回家後已是凌晨4時，女嬰母親指女兒的小手被包紥起來，她每天需要為女兒換藥兩次，感到很痛心，並請大家為她祈禱。

母親深受打擊 小熊本用作安慰重感冒女兒

女嬰母親坦言深受衝擊 ，因爲Raeghan是她第四名孩子，對照料孩子相當有經驗，直至孩子到適當年齡前，絕對不會隨便擺放任何東西在嬰兒床上。只是Raeghan患上重感冒導致失眠，所以送她小熊玩具作爲安慰，她也非常喜歡。女嬰母親也在帖文中展示小熊玩具的照片，提醒擁有此玩具的家長，最好將電池取出並將其丟掉。