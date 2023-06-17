婆媳｜被嫌不懂打扮 新抱冷冷回敬一句話 激到奶奶當場黑面敗走
撰文：聯合新聞網
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婆媳關係一直以來都是不少家庭難以解決的問題，有一名女網民在Facebook發文抱怨被奶奶嫌穿着醜，還把她老公也拖下水，但她不干示弱回嗆一句，讓奶奶聽了當場臉色大變，她直呼「以前我是傻媳婦，現在我知道怎麼反擊了」。
被婆婆嫌穿着醜，新抱一句話反嗆！（按圖了解）
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事主在Facebook「毒菇九賤婆媳討論區」寫道，日前她在家中做家事時，奶奶走過來突然對她說「妳穿這樣很醜，妳老公會不會嫌妳穿這樣？」事主聽了冷冷地回了一句「他不喜歡叫他來跟我說啊，反正我還年輕，再嫁就可以了，之前穿的那婚紗不好看，我想再穿一次」，結果奶奶氣到頭也不回離開了。
帖文一出引來眾人叫好：
．「人才」
．「哇！妳帥翻了！誰說現在的媳婦要憋屈」
．「好酸啊！不過我喜歡，有些人就是欠教訓」
．「回話很犀利啊！這是奶奶自找的，怨不得人」
．「回這樣大快人心」
．「電得好」
．「回答的很好啊，連穿着也要管是哪招？」
．「惡馬惡人騎，軟弱會被人欺」
還有網民說：
．「奶奶一定是嫉妒妳的美，所以才說妳穿得醜」
．「奇怪，奶奶都沒腦袋嗎？講這話來，腦袋是幹嘛用的？」
．「幹得好，有些人就是沒事找事做」
．「我之前穿破褲是直接被巫婆說像乞丐一樣」
．「幹得好，不管有沒有結婚做自己就好，別在乎別人想法」
．「我之前夏天穿超短熱褲，我家老公主奶奶也是有意見，我直接說『妳兒子叫我買的，他說他愛看! 有意見妳去找他』」
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