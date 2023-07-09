婆媳｜夫妻長年照顧仍被罵！其他子女不幫手　奶奶竟仍讚他們孝順

如果家中有長輩臥病在床，主要照顧者需要犧牲個人休閒時間，也要付出很多金錢與心力。近日一名女網民表示，為了專注照顧生病的奶奶，她多年前辭掉工作一肩扛起重任，但隨着奶奶身體狀況好轉，奶奶的其他親生子女卻不願輪流照顧，甚至在奶奶眼中，只要這些子女回家送禮物就代表「孝順」，而她和老公沒有照顧好，就要受到家族譴責，讓女網民心有不甘發文訴苦，帖文一出掀起大批網友共鳴。



「越是親近，越是嚴苛」，這是不少家庭都在發現的事情：（按圖了解）

+ 10

這位女事主在Facebook群組「匿名公社」發文表示，奶奶有非常多子女，但自從奶奶生病臥床後，只有她老公願意扛下照護重任，夫妻商量後，老公就負責出門賺錢養家，她則辭掉工作在家照護奶奶。女事主也說道，多年以來身為主要照護者，就沒所謂的休閒娛樂時光，每天只有在醫院、市場、家裏走動，坦言自己「好想回去職場、好想出去玩、好想去逛街」。

不過，隨着奶奶身體、精神狀況好轉，女事主透露想重返職場，並提議將奶奶送到日間照顧中心，或在家聘請看護時，卻遭到奶奶狠狠拒絕，「她（奶奶）覺得我們想這麼做，就是要遺棄她，一副我跟先生有多不孝，我也很痛苦啊，我只是媳婦」。

女事主接着表示，多年以來奶奶其他親生子女都不願輪流照顧，甚至很久才來探望一次，他們偶爾帶伴手禮回家，還會被奶奶視為「很孝順」，然而她和老公只要沒有照顧好，就會被大力指責，讓她心有不甘直言：

．「為甚麼我要為了一個跟我沒有血緣的人遺棄我的人生？」

．「每次看這那些不孝子炫耀他們去哪裏旅遊有多快樂，久久送禮給他媽，就好棒喔，老天爺你的公理呢？那些人的報應呢？為甚麼他們過得好好的，我家卻這麼悲哀，壓力很大，好想解脫」



帖文曝光後引發許多網民共鳴：

．「真的感同深受」

．「這就是大家說的『久病床前無孝子』，但要分遺產嘴臉又不一樣了」

．「真的很不公平，如果奶奶沒有特別立遺囑的話，辛苦照顧她的媳婦甚麼都沒有，反而是那些不肖子甚麼都沒做卻有東西可以拿」

．「那些回來沾醬油的遠親孝子，這樣也算正常，讓妳老公自己顧他老媽吧，妳去賺錢自己花」



也有人有相似經歷，紛紛提出解決方法：

．「要談好每個月一家交多少錢，最基本要湊三萬台幣，不談就是累死自己而已」

．「如果無法強勢一點，建議去上課做居家服務員，時間能自己安排也能照顧到奶奶，工作穩定後，順便幫奶奶申請居家服務和居家喘息，政府有補助」

．「去日照中心，也可以申請長照補助，不用管她同不同意，先帶她去參觀日照中心」

．「安養中心是唯一出路，大家均攤，假日人才能過去陪伴」



【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

婆媳｜奶奶願出首期資助換樓 夫妻拒絕後3年 方知好彩沒中計

+ 4

老爺稱願出學費讓孫兒讀私校 一年後竟反悔再反口 激到人妻抓狂

+ 7

延伸閱讀：

什麼地獄家庭！搬進婆家淪為婢女 她被逼跪下倒水、要和親生母親當陌生人

被婆婆嫌穿著醜 媳婦一句話反嗆眾人叫好「大快人心」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】