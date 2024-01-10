家居清潔｜網民力推用紙抹布！可即棄外　更是清理紗窗、隙縫神器

維持整潔、乾靜的環境固然重要，但關鍵的「清潔用具」也不可馬虎，許多人因為抹布使用完畢，又髒又臭，加上不喜歡清洗，對打掃一事顯得懶散，不過，一名網民分享好市多一款「紙抹布」，不僅使用方便，能解決清洗困擾，再利用一些道具輔助，還能讓清不到的死角秒晶瑩剔透。



一名網民在「Costco好市多 商品經驗老實說」Facebook表示，自己最近過敏一直發作，媽媽認為是房間太髒，因此決定來個徹底大掃除，她透露，自己不喜歡洗抹布，因此改用好市多販售的「紙抹布」，用完即丟，非常方便，同時分享清潔小妙招。

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事主曬出照片分享，如果要清潔窗戶溝槽，或是家中一些邊邊角角，較不易擦拭的地方，可以將紙抹布折成「W」形狀，用大夾子夾住，接在溝槽來回擦拭，雙手不用碰到灰塵死角也都清得到，立馬清潔溜溜；除此之外，也能清紗窗，只要把紙抹布捲在滾輪上，先乾擦將上頭的灰塵擦掉，第二遍再以濕擦的方式擦拭，就能清得相當乾淨，甚至連天花板的邊角也可以使用滾輪清潔。

把紙抹布卷在滾輪上，先乾擦再濕擦，紗窗秒變乾淨。（Facebook / @Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後，引起網民共鳴及大讚：

．「不喜歡洗抹布+1，我都拿來擦床底下或櫃子底下，那種灰塵最多的地方，然後直接丟掉，很方便」

．「謝謝分享，看起來滿方便的」

．「不錯用、不易破，家庭使用一盒用很久」

．「用完就直接丟掉很方便」

．「我們家大掃除也都用它，還可以沾濕拿來當紙拖把的布，水洗也不容易破、便宜好用」

．「我家也有買這個！擦完就丟不會弄髒手」



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】