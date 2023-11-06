收納｜收拾家居卻無從入手？從廚房開始　這50件物品可優先斷捨離

放眼家中，是不是東西越堆越多，是時候斷捨離了，讓家更清爽，從這丟掉這50件東西開始。



有人能快速斷捨離，有人卻惜物如金！

環顧你家，無法清爽的原因沒有別的，就是東西太多。從陳年的照片、陳年的書、陳年的衣服等，一年又一年地堆積下來，人口沒變、空間沒變，物品卻會隨着時間越來越多。

分區域打掃開始

不知道如何下手時，就不妨分區域打包開始，包括客廳、臥室、浴室、抽屜，到廚房，台灣作家黃惠如建議一步步將不再使用的東西整理出來，賣掉、捐掉或丟掉，家裏馬上就會清爽許多。

《丟掉五十樣東西，找回一百分的人生》的作者布蘭克（Gail Blanke）就說，只要丟掉五十樣東西，就會啟動某種奇妙的動能，把丟東西變成一種習慣，然後，真正的好事會發生，就是你能掌控自己的人生，生活再也無法擺佈你。

以下50件東西，是馬上可以丟的，建議你就從廚房開始。

斷捨離的第一步往往就是無從入手，希望以下的清單會對你整理家居的過程有幫助！（按圖了解）

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廚房斷捨離

1. 即棄碗筷：不環保、不利健康又不美觀，丟。

2. 不成對的筷子：需要丟，不需要掙扎。

3. 有缺角的碗盤：站在衛生的角度，也不需要掙扎。

4. 贈品的碗盤：喜歡、有用的留下，不喜歡的就丟。

5. 贈品的水壺：家裏真的太多了。

6. 贈品的刀具：廚房裏總有自己用慣又好用的刀具，那個看來精美卻不俐落的刀子，就再見吧！

7. 過期的健康食品：本來就該丟，對健康無益。

8. 過期的醬料：曾經看過一則報道，從雪櫃找到醬油的結晶，已經結成鑽石，希望不是你家。

9. 有刮痕的易潔鑊：塗料中有含氟化物，是致癌物質，要不遲疑地買新鍋。

10. 鍋內已經出現七彩光的不鏽鋼鍋：台灣資深護理師譚敦慈說，如果鍋內已經出現七彩光，表示可能已經變質受損。



臥室斷捨離

11. 去年同季沒穿過的衣服：沒有在用的皮帶、太陽眼鏡、帽子也都需要丟。

12. 為了湊運費沒那麼喜歡的衣服：相信你也很少穿，只是佔空間而已。

13. 沾到污垢的衣服：妳也根本不想要穿出門吧？

14. 穿不下的衣服：幻想有一天瘦下來可以穿，但是瘦下來拜託去買新衣服慶祝，不要再穿舊衣服了。

15. 穿上看起來有小腹的衣服：真的不需要了。

16. 發黑的首飾：有空時想買銀飾清潔液來擦拭，上次有這個念頭是多少年前？

17. 備用鈕釦：備用鈕釦是不是越來越多，卻發現釦子沒有那麼容易掉。

18. 起毛球的衣服：領口變鬆的T恤都算此類。

19. 旅遊時買的當地衣服：在當地穿或許很有風情，但回到香港穿，除非你很有氣質，不然還是算了。

20. 旅遊時買的手環、包包：我很多，搬家時發現有些都發黴了，我想你也是。



客廳、臥室斷捨離

21. 說明書：開始使用新的家電，我們通常會留下說明書，萬一故障出問題時可以翻翻，但這些家電已經使用五、六年了，也過了保固期，表示說明書可以丟了。

22. 髒的拖鞋：以為自己會洗，其實不會。

23. 梳子：莫名其妙地有好幾把梳子，但只有一顆頭。

24. 沒那麼喜歡的旅遊紀念品：就讓記憶留在心底吧。

25. 過期的化妝品、保養品：過期就該丟。

26. 破洞或有異味的毛巾：毛巾淘汰後可以當抹布，但現在抹布太多在排隊。

27. 有油耗味的香皂：就是過期了。

28. 贈品或告別式送的毛巾：不符合你的風格請丟掉。

29. 用一半的染髮品：節儉是好事，但通常只是放到乾掉。

30. 重複買的針線盒：衣服沒那麼常破，你只需要一個。



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書房斷捨離

31. 沒有墨水的筆：以為自己會去買筆芯替換，其實不會。

32. 活動的名牌：有環保意識的主辦單位會回收，但有些沒有，留這有何用？

33. 一年以上沒翻的資料：根本用不到。

34. 買來後一年以上沒看的書：買了以為會看，已經過一年證明不會看了。

35. 已經懂了的實用書：這類書我很常賣到二手書店，學會了、開始變成新習慣，謝謝作者，但書可以循環給需要的人。

36. 買了覺得後悔的書：放在家裏很礙眼。

37. 別人送卻從沒翻過的書：證明不需要。

38. 紙張：一有紙張，就馬上確認該留該丟。

39. 字典：按右鍵就有翻譯，沒有理由留着厚厚的字典佔空間。

40. 不再聯絡的名片：有些甚至連名字都想不起來。



數位斷捨離

41. 六個月沒用的app：請刪。

42. 三個月沒點的群組：表示你不需要這群組的資訊。

43. 總是推坑又買了後悔的購物社團：不想以意志力克制自己的購物慾，就要謹慎過濾吸收的訊息。

44. 總是分享內容農場的朋友：謝謝不用再聯絡。

45. 一年沒互動的朋友：表示不互動，也沒關係。

46. 垃圾信：刪刪刪。

47. 不會再用的截圖：刪刪刪。

48. 垃圾簡訊：刪刪刪。

49. 不再互動的群組：其實群組裡的人，也在期待你自行退出。

50. 照片：不想要一直付錢加空間吧！



看完是不是真的想馬上動手整理起來 ，因為每個都被說中啊 。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：盤點50件可以馬上丟掉的東西！就連手機也要清理，讓家更清爽，就從廚房開始！】