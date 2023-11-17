CeraVe 護膚產品無香料配方防過敏 小朋友適用 附網購優惠低至4折

當皮膚持續乾燥，有機會誘發牛皮癬及濕疹等皮膚問題。是時候轉用低敏、溫和、具保水及鎖水功效的護膚產品，好好愛護肌膚。CeraVe與皮膚科專家攜手開發，CeraVe獨家結合三種與皮膚相同的神經酰胺成分，產品可滲透肌膚表面，為肌膚注入水分，並真正長效鎖水；而且無香料成份，能夠防止皮膚過敏。



CeraVe 護膚產品 01網購優惠低至4折

1. CeraVe 日用面部保濕乳液 SPF30 89ml (44折) 立即搶購

原價$338、01網購優惠 $150，限時開賣售價 $148

帶有SPF的CeraVe保濕霜是一種保濕性面部乳液，可輕鬆鋪展，迅速吸收並留下不油膩的妝容。

適合皮膚：適合乾性皮膚，敏感皮膚，油性皮膚和易長粉刺的皮膚

CeraVe - 日用面部保濕乳液 SPF30 89ml

2. CeraVe 夜間面部保濕乳液 89ml (44折) 立即搶購

原價$338、01網購優惠 $160，限時開賣售價 $148

1. 保濕成分: 透明質酸配方，有助於保留皮膚的天然水分，煙酰胺可幫助鎮靜皮膚

2. 專利技術: 利用專利的MVE控釋技術來幫助補充神經酰胺並提供持久的保濕效果

3. 溫和的皮膚: 無香料，無油，低變應原性和無刺激性

適合皮膚：適合中性至油性皮膚

CeraVe 夜間面部保濕乳液 89ml

3. CeraVe 長效保濕修復乳 473ml (43折) 立即搶購

原價$298、01網購優惠 $135，限時開賣售價 $128

1. 含有3重親膚Ceramides:為肌膚持續保濕，修復肌膚的天然保護屏障，減少水分流

2. 配合透明質酸:有助鎖住肌膚天然水份，持續保濕

3. 質感輕盈不黏笠，滋潤保濕

CeraVe 長效保濕修復乳 473ml

4. CeraVe 水楊酸去角質潔膚露 237ml (43折) 立即搶購

原價$298、01網購優惠 $129，限時開賣售價 $127

1. 去除老廢角質 撫平粗糙顆粒

2. 修護肌膚提昇皮膚表層屏障功能減少水份流失

3. 維持肌膚保水度迅速修護乾燥肌膚

4. 幫助角質代謝促進肌膚平滑、柔嫩

適合膚質：臉部及身體皆適用

CeraVe 水楊酸去角質潔膚露 237ml

5. CeraVe 抗衰老視黃醇精華素 30ml (49折) 立即搶購

原價$468、01網購限時開賣售價 $228

1. 含有視黃醇的抗衰老面部精華素有助於改善皮膚質地，包括明顯的老化跡象，使肌膚更加容光煥發，透明質酸有助於保持肌膚的天然水分，煙酰胺有助於鎮靜肌膚

2. 輕盈的精華液，具有凝膠質地和不油膩的感覺

3. 神經酰胺佔皮膚屏障中脂質的 50%，隨著年齡的增長，研究表明神經酰胺水平會下降，產品含有 3 種必需的神經酰胺 (1,3,6-II)，有助於恢復和維持皮膚屏障

4. 皮膚科醫生推薦，與皮膚科醫生合作開發的 5. 溫和呵護肌膚，不含香料、不致粉刺且無刺激性的配方

使用方法：由於視黃醇會導致陽光敏感，請在晚上使用 Skin Renewing Retinol Serum，如果白天使用，請使用至少 SPF 30 防曬霜的面部保濕霜；如果與眼霜或面部保濕霜疊加使用，請在薄薄的一層塗抹 Skin Renew Retinol Serum，讓其完全吸收到皮膚中，然後再使用其他產品

CeraVe 抗衰老視黃醇精華素 30ml

6. CeraVe 強效去印視黃醇精華 30ml (41折) 立即搶購

原價$488、01網購優惠 $188，限時開賣售價 $160

1. 配方含有視黃醇幫助皮膚重塑，以及甘草根提取物可亮澤肌膚

2. 結合了三種必需的神經酰胺和舒緩的煙酰胺，可幫助恢復皮膚的屏障

3.能減少粉刺後的斑點和毛孔的出現

4. 有助於恢復膚色均勻，改善皮膚光滑度， 保持膚質健康

5. 輕盈快速吸收

6. 無香料

7. 不含羥基苯甲酸酯

使用方法：每天均勻塗抹於面部 如果第一次使用時，有不適感，可減少次數

CeraVe 強效去印視黃醇精華 30ml

7. CeraVe 眼部修復霜 14.2g (46折) 立即搶購

原價$298、01網購優惠 $138，限時開賣售價 $136

1. 使眼睛下方看起來水潤，光滑，變亮，並且更加清醒

2. 保濕成分: 含有透明質酸，可幫助保持皮膚的水分，煙酰胺可幫助舒緩皮膚，借助CeraVe的專利MVE成分輸送技術，可以持續釋放成分並提供持久的水合作用

3. 所有CeraVe產品均採用三種必需的神經酰胺（1、3、6-II）配製而成，有助於恢復和維持皮膚的天然屏障

4. 輕盈質地

5. 建議皮膚科醫師及眼科醫師測試，經測試可在眼部周圍使用，並被美國濕疹協會認可

CeraVe 眼部修復霜 14.2g

8. CeraVe 抗皺眼霜 14.2g (46折) 立即搶購

原價$513、01網購優惠 $240，限時開賣售價 $210

1. 針對黑眼圈和浮腫的咖啡因眼霜，含有咖啡因，有助於明顯減少浮腫，肽有助於減少細紋和魚尾紋的出現，煙酰胺有助於明顯撫平細紋和提亮肌膚

2. 深層滋潤、明顯撫平、緊緻和提亮眼部周圍嬌嫩的肌膚，同時幫助恢復保護性皮膚屏障 3. 敏感肌用眼霜，不含香料、不含防腐劑、經過過敏測試、眼科醫生測試

CeraVe 抗皺眼霜 14.2g

9. CeraVe 天然礦物防曬霜 SPF30 75ml (44折) 立即搶購

原價$356、01網購限時開賣售價 $158

1. 100% 礦物防曬乳，反射 UVA/UVB 光線以保護皮膚

2. 配方中含有三種必需神經酰胺(1、3、6-II),有助於恢復皮膚的天然屏障，長期鎖住水分

3. 防曬霜過濾二氧化鈦和氧化鋅

4. 不含氧苯甲酮、無油、不含對羥基苯甲酸酯、無香味、無化學過濾器

5. 經過過敏測試、不致粉刺的防曬霜，低刺激皮膚風險

CeraVe 天然礦物防曬霜 SPF30 75ml

10. CeraVe 有色礦物防曬霜 SPF30 50ml (6折) 立即搶購

原價$248、01網購優惠 $158，限時開賣售價 $149

1. 透膚有色防曬霜: 適用於所有膚色的萬用色調，立即讓肌膚散發健康光芒，並且不會有一般礦物防曬霜常見的泛白問題

2. 廣效型紫外線保護: 100% 礦物過濾防曬霜，也稱為物理防曬霜，反射 UVA／UVB 光線，有助於保護皮膚

3. 3種必需神經酰胺鎖住水份: 配方中含有三種必需神經酰胺（1、3、6-II）有助於恢復皮膚的自然屏障並鎖住水分

4. 安全且溫和的配方: 不含羥基苯酮、不含對羥基苯甲酸酯、不含香精、不含化學過濾成分

5. SPF 30 防護的有色保濕乳: SPF 30 防曬保護可以單獨使用或作為有色底妝使用

CeraVe 有色礦物防曬霜 SPF30

11. CeraVe 礦物保濕防曬霜 SPF50 75ml (43折) 立即搶購

原價$368、01網購優惠 $168，限時開賣售價 $158

1. 3種鎖住水分的精華素 - 含有三種必需的神經酰胺（1、3、6-II），可幫助恢復皮膚的天然屏障並在長期使用後鎖住水分

2. 符合夏威夷州的規定 - 防曬過濾劑二氧化鈦和氧化鋅符合夏威夷使用標準

3. 無氧苯甲酮，無油，無對羥基苯甲酸酯，無香料，無化學過濾器

4. 皮膚溫和 - 經過過敏測試的非粉刺防曬霜，對皮膚刺激的風險低，敏感的皮膚和兒童也適用

CeraVe 礦物保濕防曬霜 SPF50 75ml

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