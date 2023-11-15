深圳Meland Club 3層高夢幻兒童樂園 擁100種玩樂遊戲

深圳親子遊，被稱為2023全國熱門親子景點之一的Meland Club夢幻兒童樂園，場地非常廣闊，有3層樓高，入場後無限時任玩，也有不同的區域，擁100種玩樂遊戲，孩子可以放電放足一整天！Meland在深圳有很多間，設施各有少許不同，這次分享的是萬象天地的Meland Club，內設有寶寶睡覺房，孩子玩得累可以稍作休息，十分方便！

（資料及圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）



Meland Club夢幻兒童樂園場地佔地3000平方米，入場後無限時任玩，但要注意中途不可離開園區（可短暫一次15分鐘去儲物櫃拿東西）。護士Vi媽表示最少需要花3-4小時才能玩完整個兒童樂園，他們當天由下午2點玩到7點，並在園區內用膳，她表示：「親子餐廳價錢比香港便宜，味道也不錯。」

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牧場區

場地有很多不同的區域，牧場區長期人多，因為可以擠牛奶和用奶樽餵牛喝奶，晚上7點後人會比較少，暫時未見香港遊戲室有這個項目玩。

（圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

免費射水恐龍遊戲機

有免費射水恐龍遊戲機，值得一讚的是會有職員守住，每玩完一局會請小朋友離開，給下一個排隊的小朋友玩。

玩水區域

有玩水的區域，設有拖鞋和雨衣給客人，供應尚算足夠，怕孩子玩得太瘋狂可以帶多套衣服。

繩網

繩網很大像迷宮一樣，基本上孩子進去後，就好像進了結界一樣出不來，家長想跟也跟不上。繩網裏又會有車胎瀡滑梯、跳彈床、攀石和星空投射房。

STEAM建築工具區

STEAM建築工具區很受小朋友歡迎，️揸軚盤控制模型車也是經常要排隊，還有更多不能盡錄。

注意事項

無論大人或小孩都需要有防滑襪，沒有的話5元人民幣一對，要微信支付，不能使用現金

體驗分享

護士Vi媽週日下午去，人流很多，但場地算乾淨，有地方儲存嬰兒車和大型行李，大部分區域有職員幫忙維持秩序，如果小朋友是小學生年紀，不用一直跟著，大人可以坐下休息。年紀小的就建議要跟著，不過小小孩也有很多區域適合遊玩，例如木粒沙池，超市、醫院，積木區等等。

唯一本次體驗比較扣分的是，有些大人會霸佔整張梳化睡覺或在兒童繪本館地板躺著睡覺，雖然明白家長比較疲憊，但霸佔整張梳化及椅子睡覺就不太好，這一點兒童樂園並沒有職員幫忙管理，稍遜一點。

入場票可以在香港平台即買即用，價錢已經比香港的遊戲室或展覽便宜。

Meland Club兒童樂園（深圳南山萬象天地店）

地址：深圳市南山區粵海街道大沖社區深南大道9668號萬象天地F3

交通：深圳地鐵到高新園站A出口 ，萬象天地3/F

營業時間：星期一：10:00-20:00；星期二至日：10:00-21:00

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《本文經護士Vi媽三小火授權轉載》

深圳親子酒店推介

深圳南山萬象天地高新園地鐵站VONHotel



VON Hotel位於深圳市南山科技園核心片區，步行至南山萬象天地僅需10分鐘，是由廣州觀右設計匠心打造的產品。VON的所有房間都有全智能語音客控系統，除此之外，VON還配備有獨立景觀露台，健身房，獨立停車場，全日制餐廳，圖書吧等一系列設施設備，能全方位滿足高端城市人羣的生活訴求。酒店設有親子大床房，床上配置、房間裝飾等趣緻可愛，小朋友一定喜歡！而高1.2米以下小童更可享用免費自助餐早餐，適合一家大小入住。

價格：HKD$503起

地址：粵海街道高新區社區高新南一道17號萬德萊大廈南座1F, 南山區, 深圳

交通：地鐵粵海門步行約860米

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禾尖S酒店（深圳高新園店）



禾尖S酒店（深圳高新園店）位於具有“深圳硅谷”之稱的深圳南山區科技園，距地鐵1號線高新園站和9號線高新南站分別約400米及約600米，毗鄰華潤萬象天地、世界之窗、歡樂谷、春繭體育館、人才公園等親子景點，十分適合親子遊旅客入住，身高1.2米以下小童亦可免費享用自助餐早餐。

價格：HKD$374起

地址：粵海街道高新社區高新南一道013號賦安科技大樓A棟1層, 南山區, 深圳

交通：地鐵高新園步行約710米

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WESU微宿輕奢公寓（深圳南山科技園店）



公寓位於粵海街道大沖新城花園，交通便捷。除此之外，至高新園地鐵站衹需步行前往。包括深圳保利劇院和錦綉中華民俗村都在酒店周邊，對於入住旅客想在該地區暢遊會很方便。酒店設乒乓球室讓住客玩樂，附近更有小型公園，小朋友可以隨時放電！

價格：HKD$281起

地址：粵海街道大沖新城花園2棟1D座9樓, 南山區, 深圳

交通：地鐵高新園步行約460米

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深圳威卡漫酒店（M Hotel）



深圳威卡漫酒店現代時尚的客房及套房以後現代輕奢的裝飾風格，盡享輕奢，餐飲休閑設施一應配備，薈萃美味開啟一天的元氣；高雅的休閑吧可供會談或閲讀品茗，體驗下午茶的休閑時光，設有潔凈的洗衣房，方便親子旅客洗衣。

價格：HKD$281起

地址：粵海街道高新區社區高新南一道013號賦安科技大樓A棟1層, 南山區, 深圳

交通：地鐵粵海門步行約710米

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深圳悦霽酒店（南山科技園店）



悦霽酒店位於稱為中國硅谷的深圳南山區科技園，酒店品牌來源於一座東南亞的小鎮，是一個商務酒店中的度假品牌。霽酒店位於高新園6道泰邦科技大廈，科技園中心區，周邊各大銀行總部彙集，中餐、西餐、咖啡廳、萬象天地商圈應有盡有。毗鄰深圳大學、世界之窗、春繭體育館、人才公園，同樣很適合一家大小入住。酒店提供小童牙刷、拖鞋等用品，是熱門親子友善設施！

價格：HKD$452起

地址：高新南六道16號泰邦科技大廈, 南山區, 深圳

交通：地鐵高新南步行約560米 / 地鐵高新園步行約640米

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