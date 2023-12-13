從飲食入手令孕程四大階段更穩妥 中醫指關鍵為補氣養血 補腎健脾

從備孕到懷孕初期、直至新生命出生，過程中遇上各種懷孕症狀及飲食上疑問。正在備孕或考慮生育的夫婦，務必做好資料搜集及暸解整個孕程需要，讓懷孕期間少一份擔憂，多一份安全感，好好迎接新生命的誕生。



孕程階段一：暖宮備孕

備孕是整個孕程的首階段，先製造子宮良好環境，可有助孕育新生命。中醫角度以補腎健脾 、舒肝養血為大方向，改善排卵及子宮環境，有助胚胎著床。因此，首要改善的是氣血運行及宮寒問題，尤其是都市人生活忙碌及飲食不當，容易出現氣虛、血虛等問題。

當中以余仁⽣孕程系列的⾦牌⽩鳳丸及滴雞精產品，有助補氣養⾎和暖宮¹效果！⾦牌⽩鳳丸由⼆⼗多種上等藥材及經驗古⽅配製，不寒不燥，有助改善氣虛⾎弱，暖宮¹預備懷孕。

¹溫陽祛寒以暖宮，適合氣虛血弱、手腳冰冷之人士

原味滴雞精以活雞鮮製，溫中益氣、提神補氣、調理體質。同時將蛋⽩質分解成胺基酸，⼩分⼦更容易被腸道吸收。

孕程階段二：安胎進補

當胚胎成功著床，安胎就是孕婦最重要任務！有效安胎幫助調理媽媽身子同時幫助胎兒生長發育，除了日常適量簡單運動，平日飲食也是重點之一。營養學家Mellissa Cheung張琬琛補充 「孕婦此時應攝取足夠營養，飲食特別要注意蛋白質、奧米加三脂肪酸、 葉酸、鐵質、鈣質、碘質、鋅質及維他命A的攝取量，幫助胎盤及胎兒正常發育。」飲食宜補肝腎、健脾胃為大方向，幫助胎盤及胎兒骨骼發育。

如日常因工作繁忙未有時間準備營養食物，或可借助坊間營養品來補身，做到「肥胎不肥身」效果，將來也有助產後媽媽快速修身。余仁⽣孕程系列當中的滴雞精和特選野生冬蟲夏草*產品，能夠做到同時補充⺟嬰營養，更使孕媽於懷孕期間精神奕奕，減低疲累。

原味滴雞精以活雞鮮製，能夠提神補虛，同時更能將蛋⽩質分解成胺基酸，幫助孕媽減輕孕期疲倦感、改善精神狀態。

特選野生冬蟲夏草*由⻄藏那曲及⻘海產地直送，補腎益肺，有助改善呼吸系統健康、增強免疫⼒，並補充孕婦所需營養。

*注意：選擇哺乳的媽媽服⽤特選野生冬蟲夏草前，請諮詢中醫師意⾒。

孕程階段三：產後調養

「坐月坐得好」是最有效改善媽媽體質的機會，除了幫助產後復原、增強體質，更能修復子宮及改善月經不適問題。一旦忽視坐月階段，身體健康或有可能走下坡。就坐月問題，陪月通資深陪月員李愷婉女士更解釋了坐月宜忌及飲食須知，「簡單來說，坐月時飲食宜忌分四大階段，坐月0至7天宜注意休養、排惡露，多食平和清淡食材，忌食大補及寒涼食材；坐月8至22天宜調養氣血，宜食平溫食療及注重催乳；坐月23至30日以補充元氣為主，主要以人參、蟲草、烏雞補身；坐月第31天後可維持坐月飲食改善體質，忌節食減食。」

余仁⽣孕程系列的產後調養產品，照顧女士排清惡露後的調補需要，有助補氣養⾎、補肺養顏、改善體質。⾦牌⽩鳳丸由⼆⼗多種上等藥材及經驗古⽅配製，不寒不燥，有助產後補氣養⾎、調養⼦宮，改善體質。

原味滴雞精以活雞鮮製，提神補虛，改善⺟乳質量。

特選野生冬蟲夏草*由⻄藏那曲及⻘海產地直送，有效改善免疫力進一步調理身體，建議食用方法如磨成粉末、燉湯、蒸飯或焗水服用。

*注意：選擇哺乳的媽媽服⽤特選野生冬蟲夏草前，請諮詢中醫師意⾒。

孕程階段四：育兒成長

父母最想守護的是孩子健康，增強嬰兒健康和免疫力是首要任務。陪月通資深陪月員李愷婉女士分享照顧嬰兒貼士，減低他們感染上呼吸道問題的機會。「孩子對於天氣冷熱的變化特別敏感，如果又碰上冷親、氣溫變化大，就容易導致咳嗽、痰起等敏感症狀。媽媽應勤用生理鹽水幫bb洗鼻，減少感冒症狀、紓緩鼻敏感症狀等。」

李女士更補充「在季節交替、溫差大時容易發生，溫暖潮濕環境，此時需要保持室內空氣流通，給初生嬰兒適當潤膚，以防濕敏問題；亦要保持衞生，確保周圍環境清潔，觸碰嬰兒之前應該洗手。」

除此之外，嬰幼兒進食來源也很重要，選擇安全可靠、生產線透明度高的中成藥為佳。余仁⽣孕程系列的嬰幼兒產品，陪伴各位父母面對寶寶多種健康狀況，全部產品均100%香港製造，而⽣產廠房更榮獲GMP認證，安全可靠，積極守護寶寶健康。

1.保嬰丹為皇牌產品之一，適合1個月內的嬰兒至小童服用，產品有助疏風清熱、化痰定驚，有效紓緩感冒症狀超過93%^，99%年⻘媽媽認同值得信賴⁺。本品不適宜患有先天性葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症之嬰孩服用。

2. 猴棗化痰散的猴棗成份⾼達17%，舒緩咳嗽痰多、清肺順氣。適合1個月內嬰兒至兒童適用。

3. 猴棗末蘊含猴棗末100%成分，⽌咳順氣、清除頑痰。3個月以下嬰兒已經可以服用。

4. 純珍珠末蘊含100%珍珠末成分， 安神定驚、清熱明⽬。3個月以下嬰兒已經可以服用。

5. 開奶茶助提升BB消化功能，腸胃更健康。全港⾸創「無糖」草本茶包，100%天然草本成份！

6. 七星茶讓寶寶睡得更安寧，改善因腸胃熱氣⽽引致睡眠不佳的情況，全港⾸創「無糖」草本茶包，100%天然草本成份！

^1998年北京中醫藥⼤學東直⾨醫院余仁⽣保嬰丹⼩兒感冒(風寒入裡化熱症)臨床試驗，總有效率為93.4%，癒顯率為73.77%，對⼩兒發熱、惡寒、⿐塞流涕、咳嗽咳痰、咽紅腫、⾆質紅、⾆苔⿈、脈浮數有較好的療效。

⁺CSG 2023余仁⽣保嬰丹⽤家調查，83名⽤家於2023年6⽉6⽇⾄6⽉27⽇期間受訪。

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余仁⽣孕程顧問團隊 守護孕媽全孕程需要

新推出的「余仁⽣孕⼈⽣(@EYS_MamaLife)」Instagram會有余仁⽣孕程顧問團隊包括中醫師、營養師及陪⽉員，以中醫智慧與父母們分享各種孕程資訊，由備孕、安胎、產後調養⾄育兒資訊應有盡有。余仁⽣更會分階段推出「孕⼈⽣信箱」，由余仁⽣孕程顧問團隊解答孕媽各種疑慮，讓孕程增添多一份安全感。

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