保溫瓶｜盛載咖啡濃茶會腐蝕不鏽鋼？全屬誤解　沒做一事才該擔心

保溫瓶拿來裝水以外的飲料，會溶出有毒物質嗎？對於這種疑慮，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌解釋，其實一般飲料並不會腐蝕不鏽鋼，把重金屬溶入液體裡，該擔心的是清潔不足導致細菌滋生的問題。



楊振昌醫生在YouTube頻道「健康2.0」帶大家正確了解保溫瓶的使用方式。楊醫生提到，除非表面已鏽蝕，不鏽鋼遇到酸並不容易溶出重金屬，之所以會有這種說法，是因為在檢測時會用比較高濃度的醋酸，跟一般人喝的飲料狀況不同，所以不用擔心這件事。

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至於為何常常有人說不鏽鋼不適合裝咖啡、茶、飲料、中藥、牛奶等液體？最主要的因素是留下污垢，保溫瓶若沒洗乾淨可能會有細菌滋生。例如富含蛋白質的牛奶、豆漿這類飲品，在常溫狀態下裝入不鏽鋼瓶就容易滋生細菌，而非產生毒素，所以一旦裝入就要儘快喝完。

楊醫生也教大家保養不鏽鋼容器的三大要點，一是喝完飲料就立刻清洗，二是使用軟刷或專屬刷具來清潔，三是可一周一次加入專門的清潔劑，例如檸檬酸來加強不鏽鋼潔淨。

楊醫生並建議不鏽鋼選用304材質，316基本上也可以，但200系列品質較差，抗氧化的效果沒那麼好，時間久了可能會產生鏽蝕。

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