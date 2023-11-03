牙刷最好別放浴室！日用2支不嫌誇　放錯位置易變「細菌炸彈」

每個人刷牙習慣都不同，有些人為求方便，會選擇在洗澡時順便刷牙，不過牙醫提醒，將牙刷放在浴室恐成「細菌炸彈」，因為潮濕的環境是黴菌生長的天堂。



根據《紐約郵報》報道，牙醫菲利普斯（Ellie Phillips）在TikTok發佈一支影片，說明為何不該將牙刷放在浴室。她指出，許多人喜歡邊淋浴邊刷牙，認為這樣可以提高效率，因此也習慣直接把牙刷存放在浴室裏，但人們時常忘記浴室的濕氣是黴菌最愛的地方，在這樣的環境下「牙刷會比你以為的還要骯髒」。

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菲利普斯進一步補充，牙刷不僅不適合放浴室裏，最好連馬桶都不要靠近。因為沖水時很可能會有細菌飛濺到牙刷上，因此建議大家可以將馬桶蓋關上，或是乾脆讓牙刷遠離馬桶，這是保持乾淨的關鍵。

另外，菲利普斯也提到，為了保持最佳的口腔衛生，建議大家可以準備2支牙刷，早晚各使用1支，這樣就有足夠的時間風乾，而不會一直處於潮濕狀態。

針對只願意使用1支牙刷的人，美國牙醫協會則呼籲，牙刷每3至6個月就要更換，且可嘗試將刷毛浸泡在抗菌漱口水30秒來清潔。

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