電磁爐｜氣溫驟降打邊爐最好？提防5大錯誤用法　千萬別插拖板用

隨著天氣逐漸變冷，不少人會選擇在家自煮火鍋，暖心又暖胃。對此，台電提醒電磁爐上工前，應該要注意「5不」，也加碼曝光了清潔電磁爐的方法，不能用水直接清洗電磁爐，不然機體易故障，也有短路走火的風險。



台電電力粉絲團在Facebook發文表示．過了立冬後，接下來的天氣逐漸變冷了，隨著天氣越冷，不少人會選擇自煮火鍋。台電提醒，電磁爐上工前記得要注意「5不」，分別：

．面板不破裂

．電線不破皮

．插頭不積灰

．散熱孔不阻塞

．不共用插座



另外，台電也說，清洗電磁爐應該用乾布簡單擦拭清潔，不能用水直接清洗電磁爐，不然機體容易故障，也有短路走火的風險。另外，電磁爐是高功率家電，最好選擇使用專用迴路的插座，避免用電超過負債。

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