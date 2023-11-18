電磁爐｜氣溫驟降打邊爐最好？提防5大錯誤用法 千萬別插拖板用
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
隨著天氣逐漸變冷，不少人會選擇在家自煮火鍋，暖心又暖胃。對此，台電提醒電磁爐上工前，應該要注意「5不」，也加碼曝光了清潔電磁爐的方法，不能用水直接清洗電磁爐，不然機體易故障，也有短路走火的風險。
台電電力粉絲團在Facebook發文表示．過了立冬後，接下來的天氣逐漸變冷了，隨著天氣越冷，不少人會選擇自煮火鍋。台電提醒，電磁爐上工前記得要注意「5不」，分別：
．面板不破裂
．電線不破皮
．插頭不積灰
．散熱孔不阻塞
．不共用插座
另外，台電也說，清洗電磁爐應該用乾布簡單擦拭清潔，不能用水直接清洗電磁爐，不然機體容易故障，也有短路走火的風險。另外，電磁爐是高功率家電，最好選擇使用專用迴路的插座，避免用電超過負債。
【延伸閱讀，更多家居清潔建議】
電插頭不在用別長期插着！5大狀況易起火 現銅綠代表內部已鏽蝕
+7
家電｜洗衣機、雪櫃用多少年便要換？ 即睇12款電器建議使用期限
+20
保溫瓶｜盛載咖啡濃茶會腐蝕不鏽鋼？全屬誤解 沒做一事才該擔心電暖爐｜預留空間免小孩焫親 保暖類電器插蘇應「這樣插」才安全寒流｜哪種電器保暖效果最好？暖爐、電熱毯外 網民最推「這種」洗衫｜使用洗衣粉易堵塞洗衣槽？除轉用洗衣液外 還有一方法解決眼鏡布不是用來抹眼鏡？恐或刮花鏡片 用肥皂、沐浴露洗也不適合
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】