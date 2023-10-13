兒童發燒｜嬰幼兒高燒怎辦？3大問題父母最緊張　耳溫槍應這樣用

近來，各大醫院紛傳兒科急診爆量的新聞，代表孩子生病的狀況極為普遍，相信不少爸媽為此操碎了心。本文特別針對寶寶的發燒照護，提出3個常見的問題，由專家來解答爸媽的疑惑，幫助爸媽能以更鎮定的心態，陪伴寶寶度過生病階段。



人類是恆溫動物，由大腦中的下視丘來調節體溫，但孩子的大腦發育尚未完全，調節功能尚未成熟，部分孩子會出現短時間發燒的情況。一般來說，只要發燒時間沒有持續太久，且孩子的活動力、食欲等沒受到影響，爸媽們都可先再觀察。

Q. 幾度才算發燒？

「孩子的體溫普遍比成人高，但對於發燒的定義都是一樣。」台灣徐健倫親子診所院長徐健倫說明，採用耳溫或肛溫，測量到核心體溫大於38℃，即是發燒，而使用不同測量器材，判斷的發燒溫度也有所差別，口溫高於37.5℃、腋溫高於37.2℃，也都算是發燒。

徐健倫醫笁指出，當孩子出現發燒，爸媽可先觀察3A面向，是指外觀（appearance）、活動力（activity）、食欲（appetite），一旦孩子其中一項的表現有明顯變化，像是看起來疲累、活動力下降、胃口差等，建議就醫檢查，確認發燒原因。

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Q. 耳溫槍的正確用法？

耳溫槍是家中最常見的體溫測量器材，因其方便又準確。不過，耳溫槍並不是適合所有年齡層的孩子，徐健倫醫師提到，一個月以下的寶寶，耳道較小，測量溫度以肛溫為主。三歲以下的孩子，使用耳溫槍時，應該將耳朵向後再向下拉，三歲以上則是向後再向上拉，這樣做有助於調整耳道角度，精準量測到體溫。徐健倫醫生補充，「倘若兩耳測量到的溫度有些落差，會以較高的一邊為參考。」

Q. 在家可進行的降溫法？

要讓孩子降溫，可用藥物或是物理退燒法。徐健倫醫生表示，「如果孩子燒的體溫沒有很高，活動力各方面還算正常，能先進行物理性退燒法。包含使用退熱貼、溫水擦澡等。不過，這只能幫助體表散熱，舒緩孩子的不適，無法有效達到退燒之功效。」

假設孩子的發燒溫度來到38.5℃以上，建議使用退燒藥，約兩至三小時逐漸退燒，「如吃了退燒藥，孩子仍持續高溫約六小時，就要儘快就醫，由醫生找出可能的發燒原因。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：嬰幼兒發燒好心急！爸媽先以3A評估，狀況ok，退燒這樣做！】

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