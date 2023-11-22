流感｜睡得夠、多吃白色食物抵抗力才強！4類小孩不適合接種疫苗

流感相較於一般感冒主要發生在上呼吸道，有更多全身性影響，除發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛以外，會有肌肉酸痛與倦怠感，嚴重恐併發肺炎、心肌炎等繼發性感染。



台灣中醫師鄭天麗在Facebook專頁「昌盛堂中醫診所」發文指出，流行性感冒相較於一般感冒主要發生在上呼吸道，有更多全身性的影響，除了發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛以外，伴有明顯的肌肉痠痛與倦怠感，嚴重可能併發肺炎、心肌炎、腦炎及其他嚴重的繼發性感染，與新冠這樣大規模傳染的流行病皆屬於中醫所謂的癘氣、時疫或瘟疫。

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中醫經典《內經》提出「正氣存內，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛」，代表充足的睡眠跟適當的飲食是存正氣，達成免疫力平衡非常關鍵的因素。

小朋友到底要睡多久才夠

小朋友若要健康，一定要在公眾場合仍保有戴口罩的習慣，可以屏蔽掉經口鼻飛沫的傳染源，而吃飯前一定要好好用肥皂洗手，若小朋友有長期過敏鼻塞、眼睛癢的問題，可以帶孩子就診中西醫，調整好慢性過敏的問題，找到小朋友一直揉眼睛跟鼻子的原因，避免病毒透過黏膜入侵。根據美國睡眠醫學學會AASM《臨床睡眠醫學期刊》表示：

．嬰兒（4-12個月）12-16小時

．幼兒（1-2歲）11-14小時

．學齡前兒童（3-5歲）10-13小時

．學齡兒童（6-12歲）9-12小時

．青少年（13-18歲）8-10小時



若平常體質就有怕風怕冷現象，一定要有正常三餐、定時定量的好習慣，才能加強孩子的免疫力，若孩子吃一點就喊脹氣，或是吃完飯後馬上跑廁所拉肚子，代表脾胃上有一定程度的虛弱，臨床上常使用複方肥兒八珍膏，其中成分有黨參、白朮、陳皮、茯苓、山藥、蓮子、薏苡仁、扁豆、芡實、糯米、粳米，以上這些藥材（食材）很多都有白色的外觀，對於中焦脾氣方面的提升都有很不錯的效果。

新冠疫情爆發後，許多病人還有長新冠症狀，尤其新冠肺炎後造成的呼吸道黏膜損傷，會使病人有乾咳的後遺症，代表肺氣仍虛，使肺津不足以濡養黏膜，現在時下常見的甲流、呼吸道融合病毒、腺病毒容易乘虛而入。

中醫會根據不同的症狀給予相對應的中藥，有些人表現虛寒畏冷明顯的症狀，甚至有腹瀉情形，則不適合使用太多清熱解毒的寒涼藥，我們會鼓勵病人除了服用中藥以外，回家後也可以煮一些黑糖生薑茶來驅除體內寒氣，對於改善疲累虛弱的風寒性感冒有不錯的幫助。

而有些人有明顯化熱的表現，出現黃鼻涕、濃稠黃痰、高燒，這時複方辛夷清肺湯、清冠一號的組成就是很好的考慮方向，感冒後期的喉嚨痛或聲音嘶啞，無糖的川貝枇杷膏則是一個很不錯、能快速緩解黏膜不適的妙方，適合感冒剛好就要一直說話的人。

根據台灣衛生署疾病管制局公告，施打流感疫苗副作用可能會產生的副作用有注射部位的疼痛或紅腫，甚至描述說側躺壓倒肩膀也會引起疼痛，我們可以使用針灸方式治療，搭配回家局部冰敷時間約5-10分鐘，間隔一下再敷即可改善局部腫脹發熱的不適感，少數人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、全身肌肉痠痛、噁心跟皮膚起蕁麻疹，一般1-2天可以緩解。

若症狀仍有持續，根據臨床辨證經驗，柴葛解肌湯對於緩解肌肉疼痛有很大的幫助，蕁麻疹或皮膚紅疹，除了中藥以外，切忌避免再吃到燥熱的燒烤物或甜食、補品如人參、麻油雞等等助長火勢。

不適合接種流感疫苗的孩子

若發現孩子有持續48小時以上的發燒，行為或意識改變、呼吸喘或心跳加速，應立即就醫。以下4種不適合接種流感疫苗的孩子，也可考慮透過中藥來提升免疫力，使體質平和中庸，不偏不倚，才不容易感冒。

1. 對蛋或疫苗成分會起嚴重過敏反應。

2. 出生未滿6個月以下。

3. 正在發燒或有急性症狀。

4. 過去注射流感疫苗曾有不良反應的族群。



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