腸胃型感冒｜怎樣才算飲食清淡？白粥比麵包好　吃錯容易繼續肚瀉

近日天轉涼，開始出現不少病毒性腸胃炎，面對腸胃炎，多數患者都會選擇清淡的飲食，但醫生指出，有不少家長帶孩子回診時會問，為甚麼飲食有清淡，肚子還在痛、拉肚子也還沒好。



對此，醫生破除迷思，清淡的飲食指的是白飯、稀飯、清蒸魚、水煮蛋等，但多數人以為只能吃麵包、白粥、白饅頭，這完全偏離了「均衡」的方向，且現在流行的「生吐司」（無蛋奶多士）其實含油脂量較高，也不太適合腸胃炎患者食用。

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台灣兒科醫生歐淑娟表示，一般腸胃炎本身病程大約就是一周，三天後覆診一次常常是必要的，除了用藥治療，更多影響康復速度的是水分補充和營養，但醫生所謂的清淡飲食是指，「營養均衡但烹調方式、口味清淡的正餐」像是白飯、稀飯都可以，但不建議配肉鬆；清蒸的魚是可以吃的，但炸魚排不行；滷雞腿去皮吃可以，口味偏重的宮堡雞丁就不太妥；水煮蛋、茶葉蛋可以 ，加了奶油的美式炒蛋就不太好；水果可以吃，含鉀豐富的香蕉、番茄是不錯的選擇。

不過，病人以為的「清淡」飲食卻是指只吃白色的食物，其他五大類食物都不敢碰；歐表示，所以常見的作法是麵包、白粥、白饅頭、雞蛋、牛奶、水果都不敢吃，但其實不管是大人、小孩，腸胃炎期間確實需要比較清淡、好消化的食物，才能兼顧好吸收、補充營養的需求。

歐淑娟強調，「清淡」不代表只吃特定幾種食物，這完全偏離了均衡的方向，反而可能讓病程拖更久；且最近發現很多家長為了讓食慾下降的孩子願意吃更多，就買了口感比較好的「生吐司」，結果孩子吃了肚子更痛、拉得更多，有的家長選了芋泥吐司、丹麥吐司等口味。

但其實比起一般白麵包，生吐司要用到更多鮮奶油、牛奶、糖和蜂蜜，利用鮮奶油做出來的口感較濕潤棉軟，但含油脂量較高，其實不太適合腸胃炎患者食用；腸胃炎期間比較推薦吃米食，並減少麵食類的攝取，盡量選擇越接近原型食物且烹調清淡的選項，越適合患者食用，簡單來說，腸胃炎期間吃粥比吃麵包好。

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