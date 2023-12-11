中醫推介3種陳皮食療 改善鼻塞/鼻水/寒咳問題 附選購陳皮4大貼士
撰文：糰子
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小朋友有鼻塞，鼻水、白痰寒咳問題，不妨嘗試使用陳皮改善情況吧！中醫指陳皮具理氣健脾，燥濕化痰等作用，是小朋友的健康好幫手。他推薦兩種陳皮食療，並分享選購陳皮4大貼士，大家購買陳皮前必看！
（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）
症狀：鼻塞（因飲奶或風寒引起）
食療：陳皮水
材料：
陳皮
做法：
陳皮加3碗水煲15分鐘即可，暖喝
歲數及份量：
3-6個月：1/4 塊果皮
6-12個月： 1/3塊果皮
12-24個月：1/2塊果皮
24-36個月：3/4塊果皮
36個月以上：1塊果皮
症狀：透明鼻水
食療：陳皮薑片水
材料：
陳皮1角
薑片1塊
做法：
2碗水煲15分鐘即可，暖喝
症狀：白痰寒咳
食療：陳皮羅漢果水
材料：
陳皮1角
羅漢果1個
做法：
2碗水煲15分鐘即可，暖喝
選購陳皮的4大貼士
1. 要選紅皮，因為紅皮才有理氣化痰的作用；青皮可破氣消滯。
2. 陳皮表面有無數大小而凹入的油點，稱「油室」；「油室」愈多，養生功效愈好。
3. 好的陳皮味道天然、醇和，不刺鼻，不帶有鮮果味。如果聞上去有奇怪的味道，即是發霉。
4. 年份輕的陳皮，橘白部分是黃白色，帶有苦澀味，上10年的陳皮，橘白部分已陳化成淡啡色，不會有苦味。
《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》