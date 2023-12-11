中醫推介3種陳皮食療 改善鼻塞/鼻水/寒咳問題 附選購陳皮4大貼士

小朋友有鼻塞，鼻水、白痰寒咳問題，不妨嘗試使用陳皮改善情況吧！中醫指陳皮具理氣健脾，燥濕化痰等作用，是小朋友的健康好幫手。他推薦兩種陳皮食療，並分享選購陳皮4大貼士，大家購買陳皮前必看！

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



症狀：鼻塞（因飲奶或風寒引起）

食療：陳皮水



材料：

陳皮

做法：

陳皮加3碗水煲15分鐘即可，暖喝

歲數及份量：

3-6個月：1/4 塊果皮

6-12個月： 1/3塊果皮

12-24個月：1/2塊果皮

24-36個月：3/4塊果皮

36個月以上：1塊果皮

症狀：透明鼻水

食療：陳皮薑片水



材料：

陳皮1角

薑片1塊

做法：

2碗水煲15分鐘即可，暖喝

症狀：白痰寒咳

食療：陳皮羅漢果水



材料：

陳皮1角

羅漢果1個

做法：

2碗水煲15分鐘即可，暖喝

選購陳皮的4大貼士

1. 要選紅皮，因為紅皮才有理氣化痰的作用；青皮可破氣消滯。

2. 陳皮表面有無數大小而凹入的油點，稱「油室」；「油室」愈多，養生功效愈好。

3. 好的陳皮味道天然、醇和，不刺鼻，不帶有鮮果味。如果聞上去有奇怪的味道，即是發霉。

4. 年份輕的陳皮，橘白部分是黃白色，帶有苦澀味，上10年的陳皮，橘白部分已陳化成淡啡色，不會有苦味。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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