中醫推介3種陳皮食療 改善鼻塞/鼻水/寒咳問題 附選購陳皮4大貼士

撰文：糰子
出版：更新：

小朋友有鼻塞，鼻水、白痰寒咳問題，不妨嘗試使用陳皮改善情況吧！中醫指陳皮具理氣健脾，燥濕化痰等作用，是小朋友的健康好幫手。他推薦兩種陳皮食療，並分享選購陳皮4大貼士，大家購買陳皮前必看！
（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）

症狀：鼻塞（因飲奶或風寒引起）

食療：陳皮水

材料：
陳皮

做法：
陳皮加3碗水煲15分鐘即可，暖喝

歲數及份量：
3-6個月：1/4 塊果皮
6-12個月： 1/3塊果皮
12-24個月：1/2塊果皮
24-36個月：3/4塊果皮
36個月以上：1塊果皮

症狀：透明鼻水

食療：陳皮薑片水

材料：
陳皮1角
薑片1塊

做法：
2碗水煲15分鐘即可，暖喝

症狀：白痰寒咳

食療：陳皮羅漢果水

材料：
陳皮1角
羅漢果1個

做法：
2碗水煲15分鐘即可，暖喝

選購陳皮的4大貼士

1. 要選紅皮，因為紅皮才有理氣化痰的作用；青皮可破氣消滯。
2. 陳皮表面有無數大小而凹入的油點，稱「油室」；「油室」愈多，養生功效愈好。
3. 好的陳皮味道天然、醇和，不刺鼻，不帶有鮮果味。如果聞上去有奇怪的味道，即是發霉。
4. 年份輕的陳皮，橘白部分是黃白色，帶有苦澀味，上10年的陳皮，橘白部分已陳化成淡啡色，不會有苦味。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓

湯水食譜｜孩子白痰、鼻水多 中醫推介陳皮紫淮山鷓鴣湯 健脾化痰中醫秋冬調養分三方向 有症狀時潤肺反加重病情 3款養肺潤肺食療一瞓就咳影響睡眠 中醫指兒童夜咳分三大類型 附六種舒緩咳嗽方法秋燥易口乾咳嗽｜雪梨水 羅漢果水非人人適合 過量服用或加重虛寒孩子初癒持續鼻塞有白痰 中醫推薦小朋友健脾茶 清白痰、補肺健脾鼻敏感｜豈只眼淚鼻水流不停！男童嚴重受困　連睡眠質也受影響
親子
健康一家人
育兒
親子-兒童健康飲食
兒童營養健康