一瞓就咳影響睡眠 中醫指兒童夜咳分三大類型 附六種舒緩咳嗽方法
撰文：糰子
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小朋友晚上睡覺時咳嗽導致經常睡不好，影響發育生長和學業成績，令爸媽非常煩惱。中醫表示，兒童夜咳常見引起原因有傷風感冒、痰積在肺或氣管、肺氣弱的氣管敏感等。中醫指出夜咳常見的有三種類型，分別是風寒襲肺、痰濕阻肺和肺脾氣虛，並分享了可以在家中調理的方法。
（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）
1. 風寒襲肺
症狀
鼻塞鼻水，夜間咳嗽多見，咽癢，痰白清稀
食療
材料：
陳皮1角，生薑3片
做法：
3碗水煲20分鐘
浸/焗腳
材料：
風寒浸腳粉
做法：
浸/焗腳時，有微汗即可
2. 痰濕阻肺
症狀
咳聲重濁，痰多色白稠
食療
材料：
陳皮1 角、炒萊菔子1 錢、紫蘇葉1 錢
做法：
3碗水煲20分鐘
浸/焗腳
材料：
風寒浸腳粉
做法：
浸/焗腳時，有微汗即可
3. 肺脾氣虛
症狀
不夠氣，咳嗽無力，痰白清稀，易受泠空氣或氣味刺激而咳嗽
食療
材料：
太子參2錢、陳皮1角、甘草1錢
浸/焗腳
材料：
補腎浸腳粉
做法：
浸/焗腳時，有微汗即可
保暖是首要 可舒緩夜咳問題
中醫提醒，有夜咳更要切記晚上不要著涼，以免二度感染。保暖是首要，可以做暖療，建議每晚用38℃暖療睡覺。因為當人體的核心溫度接近37℃，身體防衛機制會處於發揮最好的時候，更容易排痰，排走痰濕，會舒緩「夜咳」問題。
注意事項：
1. 所有食療一定要用紅皮，不可用青皮，否則後果更嚴重
2. 如情況嚴重，一定盡快找醫生面診
《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》