一瞓就咳影響睡眠 中醫指兒童夜咳分三大類型 附六種舒緩咳嗽方法

小朋友晚上睡覺時咳嗽導致經常睡不好，影響發育生長和學業成績，令爸媽非常煩惱。中醫表示，兒童夜咳常見引起原因有傷風感冒、痰積在肺或氣管、肺氣弱的氣管敏感等。中醫指出夜咳常見的有三種類型，分別是風寒襲肺、痰濕阻肺和肺脾氣虛，並分享了可以在家中調理的方法。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



1. 風寒襲肺

症狀

鼻塞鼻水，夜間咳嗽多見，咽癢，痰白清稀

食療



材料：

陳皮1角，生薑3片

做法：

3碗水煲20分鐘

浸/焗腳



材料：

風寒浸腳粉

做法：

浸/焗腳時，有微汗即可

（photoAC）

2. 痰濕阻肺

症狀

咳聲重濁，痰多色白稠

食療



材料：

陳皮1 角、炒萊菔子1 錢、紫蘇葉1 錢

做法：

3碗水煲20分鐘

浸/焗腳



材料：

風寒浸腳粉

做法：

浸/焗腳時，有微汗即可

3. 肺脾氣虛

症狀

不夠氣，咳嗽無力，痰白清稀，易受泠空氣或氣味刺激而咳嗽

食療



材料：

太子參2錢、陳皮1角、甘草1錢

浸/焗腳



材料：

補腎浸腳粉

做法：

浸/焗腳時，有微汗即可

保暖是首要 可舒緩夜咳問題

中醫提醒，有夜咳更要切記晚上不要著涼，以免二度感染。保暖是首要，可以做暖療，建議每晚用38℃暖療睡覺。因為當人體的核心溫度接近37℃，身體防衛機制會處於發揮最好的時候，更容易排痰，排走痰濕，會舒緩「夜咳」問題。

注意事項：

1. 所有食療一定要用紅皮，不可用青皮，否則後果更嚴重

2. 如情況嚴重，一定盡快找醫生面診

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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