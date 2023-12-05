中醫秋冬調養分三方向 有症狀時潤肺反加重病情 3款養肺潤肺食療

不少人不太了解中醫的調理方向，有症狀如出現咳、痰時，反以「潤肺」的方法調理，導致痰咳更加嚴重。馬琦傑醫師表示，有時候分享食療時會標示「有症狀不要服用」，就是要避免以上事情發生。他分享秋冬護理最基本的三個階段，並提供在未病時的調養方法 。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



未病到癒後的調養分三個階段：

1. 未病時宜「潤肺」

2. 有症狀時宜「祛風邪」、「清熱」

3. 癒後宜「調補」

未病階段宜「潤肺」

中醫常指護肺就是在這階段，令免疫力（正氣）上升，抗感染。中醫認為「秋燥傷肺」，肺與六腑中大腸相連，在體合皮膚，開竅於口鼻，因此有一系列的連鎖反應，如鼻敏感、氣管敏感、皮膚敏感、乾咳等都特別容易在秋天開始發生。現代醫學而言，肺部是人體接觸外來空氣的第一道防線，如果受到外邪入侵，便會耗損人的津液，而出現口乾、唇乾、鼻乾、皮膚乾燥、敏感等症狀，尤其在秋天甚為嚴重。

秋季注意事項

1. 要多喝水，兒童補充水分時以水為主，避免喝含糖飲料；喝水時應採取少量多次的飲水方法

2. 要多吃養肺的食物

3. 避免辛辣、油炸等刺激物，以免加重燥邪

4. 多使用香包，尤其是小朋友，助提高上呼吸道免疫力

養肺：白色食物滋陰補氣

「肺」屬五行中的金，對應到五色中的「白色」，一般人普遍認為多食用白色食物，可以預防、緩解秋燥傷肺的問題；不過不全然對，秋燥可以分為溫燥和涼燥，初秋時為溫燥，深秋時為涼燥。

初秋時可以用桑葉、杏仁、梨皮等清燥潤肺。深秋時可以用紫蘇葉、杏仁、百合等散寒宣肺。因此，秋天養肺時，除了選擇白色食物潤燥外，可以因應初秋深秋不同時間，選擇可以清熱、散寒、化痰、滋陰、補氣等不同食物。如果你現在沒有嚴重症狀，只是感覺到少少乾燥，便可立刻開始「養肺潤肺」行動

養肺、潤肺食療（3歲以上可以飲用）

肺紫准山杏仁水



功效：

可改善脾虛，強肺強身

做法：

每早一杯，️各一匙即冲紫淮山及養肺蓮子穀物粉，300ml暖水搞勻即可。

如熱氣便秘者，只服養肺蓮子穀物粉，300ml暖水搞勻即可

清燥湯



功效：

清熱潤肺作用

材料：

桑葉 1錢

北杏仁 1錢

南杏仁 2錢

沙參 1錢

雪梨 1-2個

豬展 半斤

做法：

1. 豬展洗乾淨，汆水備用

2. 雪梨祛芯，切塊

3. 水滾後加入所有材料，煲1小時即可，可加少許鹽調味

清潤養肺飲



材料：

雪梨 1個

養肺穀物粉 2匙

冰糖 少許

作法：

1. 雪梨加冰糖燉30分鐘

2. 最後加入養肺穀物粉即可

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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