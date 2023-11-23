秋燥易口乾咳嗽｜雪梨水 羅漢果水非人人適合 過量服用或加重虛寒

入秋之後天氣越來越乾燥，容易出現咳嗽、便秘、口乾、皮膚乾燥等症狀。針對秋天的乾燥症狀，用雪梨或羅漢果煲水飲用是常見的應對方法。不過雪梨水和羅漢果水並非人人適合。

文章授權：註冊中醫師陳倩如



雪梨水和羅漢果水具清熱化痰、生津解渴功效

雪梨是秋天當造的水果，中醫認為其性屬寒，有清熱化痰、生津解渴的功效。而羅漢果同樣偏涼，可以清熱潤肺，滑腸通便。雪梨水和羅漢果水適合體質偏熱或者有熱氣症狀的人服用，例如是便秘、喉嚨痛、聲沙、乾咳，平時多食煎炸辛辣食物或多食肉也可以多些飲用。

如出現以下症狀切勿服用 易削弱陽光加重虛寒

雪梨水和羅漢果水都偏於寒涼，體質虛寒的人則不宜過量飲用。如果你有容易肚瀉、容易打噴嚏流鼻水、手腳冰冷、頭暈、痛經等症狀，飲用太多會削弱體內陽氣，加重虛寒情況。

如果你屬於以上虛寒體質，但又有秋燥症狀，那麼服用時需注意以下幾點：

1. 飽肚飲用，不要空肚服用

2. 避免飲用過量或者長期飲用，不能代替日常飲水，實際合適用量建議諮詢註冊中醫師

3. 避免服用冰冷的雪梨水和羅漢果水，建議加熱再飲

4. 平日要注意減少食用寒涼食物，例如是苦瓜、柿、西瓜等，以免脾胃進一步損傷

不少人都有飲涼茶、湯水、糖水的習慣，烹飪時加入藥材同煮，在對證的情況下可以舒緩身體不適症狀。所謂對證指的是藥物與病症相符，所選之藥物適合病人的體質及當下的症狀；相反，不合適的藥材選擇可能會加重症狀，甚至產生新的問題。如有疑問，最好先諮詢註冊中醫師。

《文章獲承治堂 中醫診所授權轉載》

註冊中醫師陳倩如

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