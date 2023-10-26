香蕉也要先清洗才吃？去皮水果表面或沾有病菌農藥　即學清洗方法

很多人吃香蕉前都不會清洗，但這是錯誤的行為，因為果皮上有許多看不見得污染物與微生物，給寶寶吃，更是要小心！



如果要吃蘋果或葡萄，你一定會先清洗果皮，誰知道表面潛藏著甚麼呢？但是吃香蕉時，很多人往往就是直接剝皮，然後就大口大口的吃下肚！特別是媽媽們很喜歡餵寶寶吃香蕉。美國《HuffPost》採訪了食品安全專家，明確表示香蕉也應該先清洗再吃。

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剝皮吃的食物不必洗？錯！

即使是直接剝皮就可吃的食物，也應該用乾淨的自來水清洗它們。這麼做可以大幅度減少果皮上可能存在的污垢，而不會轉移到內部的果肉上。更重要的是，去除殘留的農藥或沙門氏菌、彎曲桿菌等，可能導致食源性疾病的微生物，這些不一定是可見的。甚至是擺在賣場架上，更可能沾染到其他人的唾液與分泌物。

你應該在食用之前清洗所有蔬果，即便是香蕉，或是有機產品。當你剝開香蕉時，可能會將果皮上的任何東西推到可食用的果肉上，造成交叉污染。雖然說清洗也不會讓你的食物無菌，但確實可以降低風險。清洗也可以去除沙粒、害蟲、農藥或蠟質塗層，歸根究柢，你不知道你的產品經歷了甚麼，農產品在運輸過程中可能會接觸到各種類型的污垢或污染物。

你應該這麼洗！

清洗農產品的最佳方法是甚麼？其實就是乾淨的自來水，並不需要使用特殊的清潔劑。如果一定要做些甚麼，可以使用一份醋和四份清水的稀釋醋溶液來噴灑食物，這有助於殺死一些細菌，而且不會在食物上留下不良味道或可能的危險化學物質。

同時提醒，在洗水果和蔬菜之前，一定要先清洗水槽和雙手。就算還沒有要吃，當你碰觸過果皮，就應該好好清潔雙手，特別是小寶寶，更要注意！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：餵寶寶吃香蕉前，你會洗香蕉嗎？別覺得只是吃果肉就不必洗，果皮上有看不見的污染物和微生物】