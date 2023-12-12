陳凱琳分享三子之母理財之道 自稱家中管家婆 呻教育經費最貴

作為三子之母的陳凱琳（Grace），日前於主題公園出席活動時，分享了自己的育兒及理財之道，直言成為媽媽後最大的支出離不開小朋友，其中教育經費金額最高。當日Grace與現場小朋友大玩「扮動物遊戲」，更探訪了樹懶和金剛鸚鵡，近距離親親小動物。Grace開心指大仔和二仔均喜愛大自然和動物，也希望養貓或狗作寵物，不過因細仔還小，所以暫時只養了甲蟲。



星級媽媽陳凱琳上周六（12月9日）出席由中國銀行（香港）「中銀理財」於海洋公園舉辦的「FamilyMAX親子保育活動」，與中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文（Tania）一同分享育兒子理財心得。活動上，兩位媽媽均異口同聲家庭理財的重要，且已為子女開設個人戶口，循序漸進教育孩子理財概念。

大仔5歲開始操心升學

作為家中的財政大臣，Grace笑稱自己的角色是管家婆，負責管理財務，直指家中最大開支就是仔仔的教育使費，且漸漸感受到養育一個孩子要花上幾百萬的壓力。「照顧小朋友本身已經有很多事情需要操心，當中最擔心是他們的健康，細仔11個月，他每次病我都會崩潰，還有大仔5歲，開始面對升學問題。但有問題並不是問題，最重要是找對方法解決，好像財政方面，就找『中銀理財』作為我的夥伴，交予專業人士就最放心，因為他們會圍繞家庭保障需求、家庭財富增值及子女成長三大範疇，協助家庭客戶規劃財富及未來。透過『中銀理財』的『FamilyMAX』 家庭理財規劃方案，有助我與先生更好規劃子女，甚至全家的財富同未來。」

笑指用靚早餐叫醒仔仔

兒子在家中養有甲蟲，Grace直言三個仔仔自小喜歡接觸大自然，當日便笑稱自己有「特級任務」在身，因大仔得知她會到海洋公園近距離接觸動物，不斷追問她各種問題。「他問我樹獺會有多大隻？有他那麼大隻嗎？抑或像弟弟Carlos這麼大隻嗎？」探訪過後，Grace對動作慵懶的樹獺印象深刻，廿四孝媽媽上身的她更指樹獺就像家中仔仔。「本來牠睡在樹枝上一動不動，後來飼養員拿食物餵牠，就開始醒來再慢慢食，很像有時仔仔懶床，我就會對他們說：『媽媽煮了好好味的早餐』來喚他們起床！」