陳凱琳與鄭嘉穎為三子儲蓄投資 望孩子從小培育儲蓄習慣做好準備

在香港養育孩子到成年花費動輒數百萬元，而政府統計處資料顯示，2023年從事經濟活動的家庭住戶每月入息中位數為$38,500，扣除房租、日常開支、醫療開支等必要花費，父母必須預先計劃，才能讓孩子健康快樂地成長。「廿四孝媽媽」陳凱琳（Grace）與丈夫鄭嘉穎育有三位兒子，為了兒子們未來開支，會將利是錢存起和每月將部分收入用於為孩子儲蓄。



陳凱琳與鄭嘉穎為兒子儲蓄、投資望培育儲蓄習慣

在香港養育孩子並不簡單，不少家長都會提早替孩子儲蓄或設立教育基金，為未來升學、置業等開支做好準備。育有三子的「廿四孝媽媽」陳凱琳（Grace）與丈夫鄭嘉穎每個月會將部分收入用於為兒子們儲蓄及作理財投資，希望孩子在耳濡目染下，可以從小培育儲蓄的習慣。

（圖片來源：陳凱琳Facebook）

受訪家庭每月2成收入作子女未來儲備 普遍最注重健康

早前中銀香港進行調研，不少家庭會將每月2成收入撥作子女未來儲備，作升學或將來置業用。研究中顯示家長普遍最注重子女的健康，因此從小就會為他們購買保險。而有9成半客戶會傾向透過股票投資來令財富增值。最近中銀推出全新『中銀理財』FamilyMAX 家庭理財規劃方案，圍繞家庭保障需求、家庭財富增值及子女理財三方面，協助家庭客戶規劃財富及未來。

「FamilyMAX」配合家庭理財規劃 為孩子開立儲蓄賬戶

對於養育三個兒子的Grace而言，她認為「FamilyMAX」可以配合她的家庭理財規劃和目標：「『FamilyMAX』家庭理財規劃方案，可以為兒子們開立『孩子天』儲蓄賬戶，一人一個，賬目一目了然，不用再分不清存款『邊個打邊個』。」而透過家庭證券賬戶，Grace亦可以為每個兒子開立獨立賬戶每月為他們投資，儲備作日後成長開支。