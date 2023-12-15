聖誕節 | 聖誕老人原型是富二代？白鬚紅衫老人形象源自汽水廣告

踏入12月，各大城市都洋溢着聖誕氣氛。其中一位備受矚目的人物是傳說中駕著鹿車，穿過煙囪，將禮物送給小朋友的聖誕老人Santa Claus。然而， Santa Claus與在四世紀出現，被譽為聖誕老人的歷史人物聖尼古拉斯有何關係？尼古拉斯又是何許人？

（本文作者：香港中華基督教青年會基督教事工學院副教務長林達如博士）



Santa Claus這英語名字源於荷蘭語Sinterklaas （Saint Nicholas）—聖尼古拉斯。隨着人口遷移，歐美文化互相影響，Sinterklass的形象在十九世紀慢慢被文學、廣告和電影塑造成為身穿紅衣帽、親切大笑Ho、Ho、Ho的白鬚老人，當中某著名汽水公司的聖誕廣告立下不少功勞。不過，被商業化前的Sinterklaas的故事，卻少為人知。

原型為年輕虔誠富翁 待人慷慨

約公元四世紀，出生於小亞細亞（今土耳其）的古城帕塔拉（Patara）的尼古拉斯（Nikòlaos希臘名字意思為「人民的勝利」），他的父母是敬虔的基督徒，並且家境富裕。尼古拉斯18歲時，父母離世，因而繼承了豐厚的遺產。年輕的他，積極追隨基督，19歲被按立為神職人員，後來更在米拉（Ｍyra）成為主教。他最享負盛名的是待人慷慨，特別是對孩童和有需要的人的保護和供應。最家傳戶曉的是他將貴重的嫁妝送贈給一位父親的三位女兒，幫助她們逃過被賣的厄運。在羅馬帝國統治下，基督徒不時受到壓迫，尼古拉斯在戴克里先（Diocletian）在位時亦一度被囚禁。

12月6日為離世紀念日

為紀念聖尼古拉斯對人的慷慨和對基督的委身，部分歐洲國家將他離世之日，即12月6日，定為聖尼古拉斯日，彼此餽送禮物。由於12月亦是慶祝耶穌基督誕生的月份，這兩個節日便點燃起12月的節日氣氛。聖誕節快到了，但願每個家庭都收到寶貴的禮物！

《文章獲香港中華基督教青年會基督教事工學院副教務長林達如博士授權轉載》

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