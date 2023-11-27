聖誕好去處︱巨型CoComelon充氣樂園玩滑梯波波池 3大必影打卡位

今年聖誕親子好去處一定少不了「CoComelon」聖誕歷險@奧海城！深受小朋友喜愛的 CoComelon今年帶來可愛又好玩的聖誕充氣樂園，不單只有標誌性黃色校巴、11米CoComelon巨型充氣禮物聖誕樹、「JJ」1.2米人像可以瘋狂打卡，場內更有刺激好玩的5大挑戰關卡包括巨型滑梯、尋寶波波池等。家長快快網上搶定飛，帶小朋友來這個CoComelon聖誕樂園朝聖喇！



由即日起至2024年1月1日期間，奧海城聯同CoComelon為小朋友帶來逾3,000呎的聖誕繽紛吹氣樂園，以代表着聖誕的紅、綠、黃等顏色設計，更設置了一棵11米巨型充氣聖誕樹，營造滿滿的聖誕氣氛，帶大家進入一個繽紛夢幻的世界，將刺激的挑戰與超凡的遊樂體驗糅合成為5大關卡。小朋友們必須在限時內完成3大趣味任務，透過勇氣及團體合作協助忙碌的聖誕老人，將一份份的聖誕禮物包裝及送出！為答謝大家的幫忙，小朋友最後更會獲得紀念襟章，還可以穿過滑梯，一起跳進巨大的歡樂波波池，度過難忘的聖誕時光！

任務一：聖誕禮物屋之謎

為了開展這趟令人興奮的送禮物旅程，小朋友們穿越「士的糖隧道」，即可進入神秘的聖誕禮物屋，運用過人的觀察力和反應能力，配對出正確顏色的禮物裝飾！快與JJ一起解開聖誕禮物屋的謎團，揭開驚喜的神秘面紗！

任務二 : 聖誕禮物尋寶

穿過聖誕禮物屋後，小朋友們需要面對一個充滿層層障礙物的小型波波池區。巧妙地翻越巨型吹氣障礙物及穿過「聖誕波波吊飾」後，即刻可以執行第二個任務 ─ 找到深藏在池中的禮物豆袋！這場緊張刺激的冒險不僅考驗小朋友們的身體協調和靈活性，還培養敏捷和觀察力。請展現出你們無限的勇氣和智慧，準備迎接下一個刺激的挑戰！

任務三: 禮物投遞大作戰

小朋友們現在已經準備好禮物，最後當然是協助聖誕老人將禮物送出，只要將彩色禮物豆袋準確地投進巨大的充氣煙囪中，即可完成投遞任務！成功將聖誕禮物送出的小朋友，更有機會獲得CoComelon紀念襟章，別具紀念意義！

CoComelon粉絲三大必影打卡位 獨家購票連結

1. 黃色校巴首次化身聖誕鹿巴士

車輛以經典的「Wheels On The Bus」造型為基礎，搭配聖誕鹿的華麗變身。車頭上的聖誕鹿角和鹿鼻打造出滿滿的節日感，讓你彷彿融入了聖誕童話故事中，小朋友更可以踏入巴士內拍照，準備踏上聖誕歷險之旅！

2. CoComelon及主角「JJ」全新聖誕造型

CoComelon的經典西瓜頭以全新的聖誕造型呈現，燦爛的笑容和大大的眼睛，散發著無盡的喜悅和快樂。主角「JJ」1.2米人像亦以全亞洲首次亮相的聖誕造型登場，歡迎大小朋友一起打卡！

3 .11米CoComelon巨型充氣禮物聖誕樹

全場最矚目的必定是11米CoComelon巨型充氣禮物聖誕樹，可從不同角度觀看巨型CoComelon聖誕樹及合照，成為標誌性打卡地標，為吹氣樂園增添濃厚節日氣氛！

「CoComelon」聖誕歷險@奧海城 獨家購票連結

日期：即日起至2024年1月1日

地點：奧海城2期地下主題中庭

年齡：2至12歲

費用：$80