聖誕好去處2023｜全港聖誕商場打卡+聖誕市集+聖誕燈飾合集

【聖誕好去處2023|商場打卡|聖誕燈飾】聖誕節必定要去影相打卡!以下將齊集全港多個聖誕商場打卡地點資訊、聖誕燈飾打卡地點推介、聖誕市集資訊,大家預早計劃聖誕行程!



香港區聖誕好去處2023

1.赤柱廣場

今年聖誕,赤柱廣場以澳洲聖誕傳統為主題打造「Chillmas by the Sea」聖誕市集,由 12 月 9 日起,一連三個周末及公眾假期於赤柱海濱舉行。活動獲得澳洲駐香港及澳門總領事館、澳洲旅遊局及轄下各州之旅遊局等多個機構支持。現場有多個人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售。於赤柱廣場美利樓內更設有主題式手作巿集,提供各類產品。整個海濱將有超過 150 個攤檔,讓你感受南半球獨特的聖誕氛圍。赤柱廣場於活動期間特設免費穿梭巴士往返金鐘及筲箕灣,以及穿梭渡輪往返香港仔碼頭。

赤柱廣場「Chillmas by the Sea」

日期:2023年12月9至10日、16至17日及23至26日(一連三個星期六、日及公眾假期,共8天)

時間:中午12時至下午8時

地點:赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓



九龍區聖誕好去處2023

1.黃埔天地

今個聖誕,黃埔天地將呈獻【Mr. Men Little Miss –Winter WhampoaLand】,2米高的Mr. Happy已擺出招牌笑容迎接大家,歡迎大家同一眾Mr. Men Little Miss們一齊邊玩高塔滑梯一邊溜冰。拱門下更有展出不同角色的掛畫Gallery,當中還有首次登場的Captain Whampoa!12月起於現場更有投影倒數月曆,每天都有不同角色現身與你倒數聖誕,設計天天新鮮,非一般IGable,為Winter WhampoaLand溫暖又熱鬧的氣氛再度加分!

【Mr. Men Little Miss –Winter WhampoaLand】

地點:黃埔天地「黃埔號」(船尾戶外位置)及聚寶坊



2. 「Care Bears Express」朗豪坊

今個聖誕,一眾Care Bears小熊將乘坐香港首航「Care Bears Express」聖誕列車,駛入朗豪坊!由11月10日起至1月1日,朗豪坊4樓通天廣場將化身成為填上夢幻的繽紛色彩的聖誕車站;廣場中央展出2米巨型Grumpy Bear及5米高愛心聖誕樹,營造濃厚聖誕氣氛。逾30隻擁有不同顏色與魔法能力的Care Bears角色及300隻Care Bears毛公仔乘坐列車來到朗豪坊各處遊玩,抬頭更可見到代表樂觀正面的4.5米粉紅Cheer Bear在8樓上方鋪下一道彩虹天梯,為車站注滿窩心聖誕祝福。而是次大型聖誕企劃,朗豪坊更與12樓商戶 — 潮流玩具平台kkplus合作,於場內特設期間限定店,發售超過100款極具收藏價值的限量精品,讓各位Care Bears粉絲及追崇Y2K風的Z世代血拼一番!

在車站抬頭可看到代表樂觀正面的粉紅Cheer Bear位於8樓上方由上而下鋪下一道閃耀彩虹天梯

3. 荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」

My Little Pony於2023年11月8日至2024年1月1日期間現身鑽石山荷里活廣場,舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」,以夢幻又唯美主題化身成大型城堡,邀請大人小朋友齊齊參加華麗的聖誕派對,與大家歡度浪漫又甜蜜的聖誕!

今個冬日,超人氣經典角色My Little Pony從小馬國來到荷里活廣場,為了慶祝40周年這個重要時刻,特別精選最具代表性的三個不同年代以特色造型閃亮登場,包括Retro的Windy及Moonstone就在「七色彩虹拱廊」歡迎你;而Generation 4的Twilight Sparkle(紫悅)及Pinkie Pie(碧琪)則在「閃爍夢幻聖誕城堡」跟你打招呼;然後Generation 5的Sunny Starscout (晴晴星探)就在「浪漫星空館」守候你,全場結集不同小馬角色的可愛造型與鮮明個性,讓大人小朋友於今個聖誕盡情打卡!

全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」帶領大家一同走進My Little Pony的大型沉浸式夢幻世界,於夢幻的燈光及環境下享受滾軸溜冰的樂趣!荷里活廣場更推出「尋找My Little Pony之旅」互動遊戲,商場內設有多個打卡點,顧客只要與不同的小馬角色打卡及捐款,即有機會獲得「My Little Pony A5文件夾」一份!想一擁心愛My Little Pony 回家?荷里活廣場亦準備了3款獨家My Little Pony期間限定禮品,包括「2024年座枱月曆」、「暖手午睡枕」及「便攜式充電器」,顧客憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款,即可把限定禮品帶回家!

荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」



日期:2023年11月8日至2024年1月1日

時間:上午10時至晚上10時

地點:鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場



4. 奶龍x 樂富廣場「Foodie Adventure為食之旅」

最近於通訊軟體爆紅的搞笑sticker公仔 — 奶龍,終於首次現身香港,於樂富廣場陪大家歡度聖誕!這隻可愛呆萌的黃色小胖龍不但表情多多、招積搞鬼,更十分「為食」。今個聖誕,奶龍將到訪領展樂富廣場,並展開一場「Foodie Adventure為食之旅」,與一眾粉絲見面狂歡。

商場特設三大「為食」打卡位,另設有總長達22米、高6米奶龍「巨型彈跳樂園」,令一眾小朋友可以盡情「放電」,而在指定日子奶龍人偶將會驚喜現身,大派粉絲福利,與大家近距離「Selfie」,屆時記得跟奶龍擺出不同搞鬼可愛的甫士,一起發放歡樂!

打卡暢玩之餘,奶龍將會帶領各位在樂富廣場發掘「限定餐廳食品」,大家更可以挑戰「夾走奶龍公仔機」,夾走一系列奶龍周邊商品。除此之外,活動更推出實用精品消費換領活動,以及限定快閃店,粉絲們記得密切留意,將心愛的奶龍產品帶回家中!適逢聖誕佳節臨近,商場更為大人小朋友安排了不同的創意工作坊,令大家的冬日聖誕旅程更多姿多彩!

奶龍 x 樂富廣場「Foodie Adventure 為食之旅」



日期:2023年11月22日至2024年1月20日

時間:上午10時至下午8時

地點:樂富廣場B區戶外休憩用地及A區美食坊



5. 富衛保險10周年呈獻「teamLab共創!未來園」

由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創!未來園」》早前登陸香港!自從開幕以來,吸引大批本地市民及旅客前來欣賞,好評如潮!今次《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創!未來園」》將會帶來香港展覽中新亮相的作品「Sketch Christmas」, 11月1日起將會夢幻登場!讓大家率先感受聖誕氣氛,大家可以發揮天馬行空的創意,在紙上繪畫聖誕老人以及聖誕鹿車,你親手繪畫的作品更會一躍而上,投影在巨型螢幕之上,觸碰之下更可與它們互動,今個冬季相約你來共同創造聖誕夢幻世界,隨意發揮無限想像,每個人都可以成為藝術家,探索生活的無限可能性!

另外,由2023年11月1日起至2024年1月14日,只要讚好teamLabhongkong 的Facebook 或Instagram的帖子,並分享該篇帖子,即可以到現場的期間限定店換領價值$30元優惠券,優惠券可以用於直接扣減《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創!未來園」》門票或購買期間限定店商品之用,一同把握機會體驗年度大型藝術盛事!

即搶門票:01space

新界區聖誕好去處2023

1. 沙田好運中心

好運中心準備了大型聖誕主題裝置 — Happy Go LUCKY!【聖誕LUCKY 嘉年華】,於11月18日至2024年1月14日,以沙田首個聖誕樹閃爍燈光秀、巨型天幕浪漫飄雪視覺體驗及各打卡位掀起嘉年華序幕,並於指定日期更舉辦「聖誕快閃LUCKY DANCE派對」。「LUCKY特色聖誕樹」聖誕樹上的「Happy Go Lucky」字樣每小時會上演約10分鐘的燈光秀,閃耀不同光影效果,祝大家聖誕新年行好運。另外憑指定電子消費可換領「酒精墨水聖誕球工作坊」、「環保松果聖誕樹工作坊」及以環保樺木製作的「LUCKY限定層層疊」。

2023年11月18日至2024年1月14日

上午10時至下午10時

好運中心 L3中庭



2.荃灣廣場

今個聖誕風靡全台的爆紅貓明星「橘貓重重」首次登陸香港!3米高超巨型「橘貓重重」立體裝置由台灣創意團隊「瘋貓祭」打造,他以圓滾滾的身材、厭世又無辜的表情,迅速在社交媒體和網絡上走紅。除了3米高的「橘貓重重」立體裝置,L5 PLAY GARDEN也設有20米長「喵星打卡牆」及以冷織為靈感的「暖暖織園」,讓大家沉浸在夢幻與療癒的喵喵世界之中, 留下美好的冬日回憶。

2023年11月中旬至2024年1月1日

上午10時30分至晚上10時

荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中花園



3.新都會廣場

今個聖誕節,葵芳新都會廣場將參照著名美國紐約中央公園溜冰場作藍本,帶來戶外溜冰的合家歡活動。商場將於2023年11月中至2024年1月1日舉行「夢幻冬日雪之國」,擺放7米高聖誕樹作打卡位,並帶來4大冬日節慶主題活動,匯聚了戶外飄雪溜冰、與聖誕老人在樹屋之約、打卡及齊集逾50個人氣品牌的聖誕美食手作市集等豐富元素。葵芳新都會廣場將將成為新界西首個户外溜冰場「城市雪印」,4歲以上人士便可溜冰,場內設置基本裝備供大人小朋友借用。

「飄雪冬日」打卡園區

活動日期:2023年11月中至2024年1月1日

活動時間:上午10時至晚上10時

活動地點:新都會廣場L4露天廣場



「城市雪印」:新界西首個户外飄雪溜冰體驗

公眾開放時間:

2023年11月中至11月30日 (逢星期六及日) 下午5時至晚上9時

2023年12月1日至1月1日 (逢星期一至五) 下午5時至晚上9時(逢星期六及日) 中午12時至晚上10時

活動地點:新都會廣場L4露天廣場



4. 置富Malls · Cinnamoroll BLING雪聖誕王國

今個聖誕,連續四年全球最受歡迎Sanrio人氣卡通人物、擁有天藍色眼睛與甜蜜笑容的Cinnamoroll (玉桂狗),將會戴上閃爍皇冠、換上全新造型皇室紳士服,變身成為「BLING雪聖誕王國」主人,於2023年11月4日至2024年1月1日期間,率領一眾好友亮麗登陸「置富Malls · Cinnamoroll BLING雪聖誕王國」旗下的馬鞍山廣場「BLING雪夢幻聖誕城堡」、 +WOO嘉湖「聖誕BLING雪演奏廳」、置富都會「BLING雪盛裝聖誕舞會」、置富第一城「BLING雪星空庭園」四大冬日慶典,享受Cinnamoroll玉桂狗與朋友們特意為今個聖誕準備的皇室動人浪漫BLING雪佳節氛氛!

置富Malls X Cinnamoroll BLING雪聖誕王國



日期:2023年11月4日至2024年1月1日

地點:馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城



5. The Christmas Cuckoo at MCP 新都城中心

由2023年11月11日至2024年1月1日匠心呈獻亞洲首個布穀鳥鐘聖誕盛會“The Christmas Cuckoo at MCP”,融合黑森林工藝遺產、歐陸聖誕氛圍與多元感官體驗,打造觸動人心的藝術打卡場景及互動投影遊戲,其中最矚目的6米高布穀鳥鐘小屋,將帶動全場精密機關展現令人炫目的報時操作,每逢正點及30分更有「飄雪聖誕光影」音樂匯演,將節日歡樂氣氛推向高潮;而布榖鳥鐘珍藏展將展出Hönes Uhren GmbH的精選鉅作,以及由黑森林鐘錶協會主席Jürgen Clute先生為此次合作專程帶來個人珍藏的年度獲獎布榖鳥鐘,讓大家得以近距離欣賞黑森林地區製造鐘錶的卓越工藝,為這個聖誕注入濃厚的文藝氛圍。

“The Christmas Cuckoo at MCP” 大型聖誕裝置及布穀鳥鐘珍藏展



日期: 2023年11月4日至2024年1月1日

時間: 上午10時至晚上10時

地點: MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場



6. YOHO MALL 冬日呈獻沉浸式光影星願之旅 - 「星語夜」

由11月中旬至翌年1月1日,YOHO MALL將打造佔地近2,500平方呎的沉浸式主題裝置「星語夜」,以及體驗式打卡位「辰星の步道」,讓妳與摯愛親朋於華麗又浪漫的星河下倚伴漫遊,細訴甜蜜心事,在12星座的見證下攜手譜出屬於妳倆的幸福憶記!

YOHO MALL I以漫天星河引領大家穿梭6大魔幻星空主題場景:穿過「星願琉璃隧道」,進入以超過10,000顆小燈泡及多棵質感風聖誕樹打造的「星雨之森」,漫天的炫光銀河帷幕照亮整片迷離森林;經過 「星瀑の弦月」,在炫白光影許願樹下找到一彎星座弦月,仿如置身夢中仙景;穿過森林後親睹屹立叢林之中的6.6米高幻彩「星砂の聖誕樹」,象徵幸福的點點星塵於空中開始蔓延,不妨與摯愛誠心許下甜蜜願望,希望長相廝守的願望成真!

隨著星光的引領前往以宇宙星河投影打造的「星象神殿」互動裝置揭開12星座的奧秘;森林內更隱藏著代表不同星座的「十二星印」等待大家發掘,快快尋找屬於自己的星座大門,拍下唯美且神秘的迷人照片!體驗式打卡位由YOHO MALL I 延續到YOHO MALL II,互動式打卡裝置「辰星の步道」,助你化身踏星者,於浪漫佳節與摯愛及閨蜜攜手漫步於幻影流動的星河上,與星系光影互動,雙雙跳出動人光影舞曲!活動期間更聯乘場內商戶Swarovski推出聖誕節限定「閃爍之樹工作坊」,讓你親手製作個人專屬水晶砂聖誕樹,將點點繁星帶回家!

YOHO MALL冬日呈獻「星.語夜」

日期及時間:2023年11月中旬至2024年1月1日

地點:YOHO MALL I中庭及YOHO MALL II 中庭



7. hristmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅

今個聖誕,想跟摯愛於甜蜜滿溢的粉紅系巨大化手工糖果世界浪漫約會?荃灣如心廣場由11月17日至1月7日特別舉辦「Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅」主題活動,首度聯乘以七彩顏色、萌爆圖案及香甜滋味而深受港人歡迎的西班牙人氣手工糖品牌PAPABUBBLE,打造以五感體驗為主題的奇妙聖誕手工糖果之旅:視覺 - 戶外7米高掛滿手工糖果的少女系粉紅炫亮聖誕樹,配上荃灣首個戶外浪漫飄雪燈光匯演及粉金動感螺旋槳飛艇,濃濃聖誕氣氛必定為你倆留下甜蜜回憶;聽覺及嗅覺體驗 - 室內4.5高糖果屋配上矚目燈光及隨著場內音樂緩緩轉動的螺旋槳飛艇,場內更會同時散發糖果甜香氣味,邀請您來與佈滿手工糖果及薑餅人裝飾的聖誕樹打卡甜蜜合照!

觸覺體驗 – 如心廣場二期2期將設有「夢幻糖果挑戰」AR互動遊戲,完成指定任務或遊走場內不同地點即可獲得遊戲金幣,參與遊戲即可贏取商場消費禮券或禮品;此外,場內的PAPABUBBLE期間限定店將推出4款全新如心聖誕主題產品,帶來不一樣的嶄新味覺體驗,讓您挑選心甜禮品送贈摯愛!想為甜蜜約會加添小驚喜?於場內消費滿指定金額更可於限定店內的巨型扭糖機參加扭糖一次,換取限定手工糖乙樽,更可與巨型扭糖機大拍鬼馬照片!消費滿指定金額更可換領「NINA MALL環保便攜甜品套裝」,既環保同時又可與家人朋友一同分享甜蜜滋味,共度開心聖誕!

手工糖果大揭秘!指定日子場內更有精彩手工拉糖表演,聖誕老人更會驚喜現身與大家見面大派心甜禮品,各位大人小朋友萬勿錯過!

如心廣場「Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅」活動詳情



日期:2023年11月17日至2024年1月7日

時間:上午10時至下午10時

地點:如心廣場一期露天廣場、1/F中庭及 二期1/F 119號舖 (Marka House) 旁



8. MOSTown新港城中心「The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣」

歡迎來到姆明谷,進入姆明童話世界的白色國度。今個冬日,馬鞍山MOSTown新港城中心將化身為「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」,還原超人氣姆明世界,讓大家猶如置身於充滿北歐冬日氣氛的姆明谷,與姆明、歌妮、史力奇、小美等姆明一族及好朋友見面,並暢遊3大打卡區及2大主題玩樂區,歡度芬蘭式冬日假期!由11月10日至2024年1月1日,商場將首度聯乘姆明一族及環保藝術團隊DREAMCUBICS,運用回收膠樽物料再配合3D打印技術,升級再造出極具環保意義的白色冬日姆明谷。現誠邀各位同遊探索姆明童話世界,與摯愛好友一起在MOSTown新港城中心展開難忘雪國之旅!

姆明迷必到的MOSTown新港城中心「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」3大打卡區:首站率先來到「毛毛姆明遊樂園」,全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明、一眾好朋友及樹精們已準備就緒,引領大家進入白色森林,探索姆明童話世界。穿過神秘的森林,踏上被七彩花海環擁的「北歐浪漫小木橋」,與首度以3D經典吹笛造型亮相的1.4米高史力奇浪漫相遇。經過木橋,一家之主姆明爸爸、溫柔的姆明媽媽、開心活潑的歌妮、熱情的小美及善良的力夫正在5米高藍色尖頂「冬日姆明屋」迎接大家。而位於大宅旁由環保藝術團隊DREAMCUBICS以回收膠樽物料再糅合3D打印技術打造的紅玫瑰花園,夢幻的紅色玫瑰花海在樹精們及藍白色的聖誕樹下互相輝映,是今個冬日假期的必到打卡之處!

「The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣」活動詳情



日期:2023年11月10日起至2024年1月1日

時間:中午12時至晚上8時

地點:MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)