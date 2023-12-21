消滯方法 | 聖誕節大餐頻繁易飲食過量 中醫教沖3款消滯解膩茶

聖誕節又點少得了聖誕大餐呢？因各國飲食文化的差異，聖誕大餐的內容也有所不同。但通常都會有烤火雞、聖誕蛋糕、美酒等肥甘厚膩之品，令人容易食滯。所以聖誕節過後，往往腸胃不適的個案也會增多。

（本文作者：註冊中醫師李綺婷）



中醫認為脾胃主受納、運化、升降、統攝等功能，可以消化食物，將飲食之物化為身體所需物質。而暴飲暴食，多食生冷、醇酒辛辣、甘肥及不潔之物，皆可傷胃滯脾，輕則因胃失和降而引發短時間的噯氣、腹脹、口泛酸水等消化不良症狀，重則出現胃腹疼痛、嘔吐、泄瀉等病症。

中醫推介3款針對性消滯茶：

1. 肉食積滯 - 山楂決明子茶

材料：山楂6克、決明子3克、紅茶3克

做法：用250毫升熱水沖泡3分鐘後飲用。

功效：清肝消積、化瘀消脂。山楂有消積化滯的功效，是消化油膩肉食的要藥；決明子有清熱潤腸通便的功效；而紅茶的茶多酚的氧化產物還能夠促進人體消化。

2. 麵穀積滯 - 麥芽陳皮茶

材料：麥芽5克、紅茶3克、陳皮5克

做法：用250毫升水煎煮麥芽至水沸後泡茶和陳皮飲用。

功效：消食和中，健脾降氣。麥芽常用於米麵薯芋食滯證，能促進澱粉性食物的消化。陳皮健脾，可降逆止嘔，兩者配伍，可緩解積食。

3. 大量飲酒 - 枳椇子葛花湯

材料：枳椇子12克（杵碎）、葛花9克

做法：用兩至三碗水煲成大半碗，煎水後冷服。

功效：枳椇子可解酒毒，止渴除煩，止嘔，有醒酒安神的作用。葛花善解酒毒，醒脾和胃。

注意：大量飲酒有機會引起急性酒精中毒，還是小飲怡情就好。

中醫推介2個消滯重要穴位：

1. 足三里

位於小腿前外側，外膝眼（犢鼻）下3寸，脛骨前緣外一橫指（中指）處。所謂「肚腹三里留」，腹部的脹滿與疼痛可以通過按揉足三里來緩解。

2. 中脘穴

在上腹部，前正中線上，臍中直上4寸。是胃募穴。按揉此穴有和胃寬中，消食的作用。

最後，預防勝於治療，節日期間也切忌暴飲暴食、饑飽不均，少吃寒涼冰鎮的食物。如有任何身體不適，應盡快向醫生求診，盡早獲得適合治療。祝大家聖誕節快樂！

《本文獲李綺婷中醫師授權轉載》

註冊中醫師李綺婷。（受訪者提供）

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