聖誕親子好去處｜玩轉兒童室內遊樂場＋聖誕工作坊＋有機農莊

臨近聖誕節，愈來愈多親子好去處開放讓親子共度佳節！01親子本周搜羅多個室內室外精彩活動，各位爸爸媽媽小朋友唔好錯過！



室內篇

1. Kids Kids Car兒童電動車 + 體驗優惠套票

Kids Kids Car於尖沙咀中港城打造一個「兒童動靜皆宜天地」。集兒童電動車、體驗遊戲以及放電樂園於一身。樂園內有「賽車區」、「動態區」及「靜態區」三大範圍，小朋友可以駕駛電動車風馳電掣，更可以大玩充氣彈床、AR 動感遊戲、滑梯親子樂等等設施，文靜的小朋友又可以於不同場景玩主題玩具，變身做小廚師、小郵差、小消防員，女孩子們還可以在化妝檯，打扮漂亮，成為小公主。

尖沙咀中港城｜獨家套票 | 1次車+靜態區 + 動態區

原價: $280 01空間優惠價：$250按此立即購票

荃新天地分店｜獨家套票 | 2次車遊戲 + 小小樂園 (2大1小）

原價: $230 01空間優惠價：$205按此立即購票

2. K11 MUSEA Donut Playhouse 門票 + 聖誕工作坊

適逢聖誕節Donut Playhouse與劍橋教育家設立STEAM工作坊，由經驗豐富導師以全英語授課，讓小朋友從STEAM工作坊學習化學/物理原理，完成後可獲發 STEM.ORG 認證證書乙張。主題包括12月24至26日「聖誕鬼口水」，12月27及31日「仿雪小雪人」。

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一位小童 及 一位成人K11 MUSEA Donut Playhouse 門票 + 聖誕工作坊

原價: HK$320 01空間優惠價：HK$ 288按此立即購票

3.Happy Theory Playhouse

早前奪得「01親子最愛生活品牌大獎-最愛親子教育樂園」獎項的Happy theory Playhouse位於荃灣海之戀，佔地3000呎，場內有七大玩樂區域，具多項刺激體能和智力的設備，包括需要運用到大小肌肉的透明爬行隧道、繩網陣．迷你攀爬牆和跳彈床等，足夠好玩和放電！

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整個過程都有駐場導師包括註冊幼稚園老師、持認可幼兒教育學歷證明及資格的導師，於場內教導家長及小朋友有效地玩樂。Happy Theory刻意在不同設施加入心理學元素，讓小朋友及家長一同遊玩，強化親子關係。星級媽媽孫慧雪及張嘉兒都是室內遊樂場的常客！

地址：荃灣海之戀商場 3樓 3014至3015號舖

開放時間：10:30 - 20:00

星期一至五 (非公眾假期)一位小童 及 一位成人 (1小時30分鐘)

原價: HK$260 01空間優惠價：HK$ 200按此立即購票

星期六、日或公眾假期一位小童 及 一位成人 (2小時)

原價: HK$320 01空間優惠價：HK$ 260按此立即購票

4. 智遊天地E3 Club Playland兒童室內遊樂場

九龍灣MegaBox智遊天地（E3 Club Playland）位於商場12樓，場地近11,000平方呎，主要為1至12歲兒童提供多元化玩樂設施，併合三大元素：Entertainment（娛樂）、Education（教育）與Exchange（交流），是集遊戲、教育、互動、派對及家庭樂於一身的綜合活動場地。

智遊天地提供多種遊樂設施，包括3米高魔鬼滑梯、半透明螺旋滑梯、明明小巴彈床、七彩吊橋、透明步道、巨型積木區、廚房組合、幼兒玩樂區等，絕對是小朋友的「放電」好選擇！

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 12樓1號舖

開放時間：11:30AM - 9:00PM

5 個時段：

1）11:30AM - 1:00PM

2）1:30PM - 3:00PM

3）3:30PM - 5:00PM

4）5:30PM - 7:00PM

5）7:30PM - 9:00PM

平日收費 (星期一至五, 公眾假期除外)

一位成人及一位小童：原價: HK$170 01空間優惠價：HK$150按此立即購票

兩位成人及一位小童：原價: HK$230 01空間優惠價：HK$210按此立即購票

戶外篇

1. 12月限定:羊駝BB滿月慶

錦田菠蘿園自2019年9月16日，從澳洲引入香港首批羊駝後，經歷了三年零二個多月，終於迎來香港第一隻羊駝BB出世了。羊駝媽媽「棉花糖」在2022年11月1日誕下可愛的羊駝BB。獸醫幫BB做身體檢查，BB身體非常健康、活潑好動。你們想知道牠是男仔還是女仔？有幾多磅？有幾高？是什麼顏色的？快襯滿月慶優惠來探的羊駝BB！

地點：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口,步行約三分鐘）

如泊車：錦上路西鐵站停車場 (入口在東匯路)

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[2022年12月限定羊駝BB滿月慶優惠]

送 $10 羊駝精品店現金卷 及 以下 限量 2 選 1 禮品

限定羊駝BB公仔匙扣 (禮品先到先得送完即止，每日名額 50 個，現場領取)

限定羊駝BB褔袋 (禮品先到先得送完即止，每日名額 50 個，現場領取)

一位 (大小同價)：原價: $320 01空間優惠價：$180按此立即購票

兩位 (大小同價)：原價: $640 01空間優惠價：$340按此立即購票

2. 大棠有機生態園優惠套票78折

大棠有機生態園由1994年創辦至今已成立20周年，月前已進行大規模的復修工程，大人小朋友可以欣賞湖光山色，亦可瀏覽荷花池，繩網陣，兒童遊樂場，湖心亭。

假日活動套票 連 4 格

沙圈騎馬一圈 (2格/位)

大家庭或合家歡單車 (3格)

充氣彈彈床 (3格/位)

兒童遊戲車 (2格/位)

巧手撈彈彈波 (2格/位)

甘筍餵飼馬匹 (1格/位)

飼料餵飼動物 (羊、兔) (1格/位)

魚糧餵飼錦鋰魚 (1格/位)

湖心亭餵飼錦鯉魚 x 魚糧一包 (1格)

**以下換購項目 1 - 4 格票不定，換完即止**

DIY手工藝製作 (1-4格/位)

有機蔬菜一包 (1-3格)

有機芽菜一包 (1-3格)

有機菇類一包 (1-3格)

有機粟米一包 (1-3格)

有機酸蘿蔔或木瓜一包 (1-3格)

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生態園入場+活動套票4格按此立即購票

大人票：原價：$160 01空間優惠價：$130

小童及長者：原價：$140 01空間優惠價：$110

家庭套票 (1大人+1小童)：原價：$300 01空間優惠價：$235

*小童門票歲數限制為3-11歲；長者門票歲數限制為65歲以上

3. 小白兔音樂農莊入場套票

小白兔音樂農莊讓孩子們透過各類形活動挑戰自我，學習自立 ; 透過親子活動，增進家長與孩子們溝通與關懷，同時讓家長們放下日常緊張的生活節奏與孩子們過着悠閒輕鬆的一天！

小白兔農莊 手工藝+鳥結糖入場套票

- 入場手帶一條

- 寵物飼料一份

- 小白兔紀念品 乙份

- 夾公仔機幣 2枚 (每人)

- 花樣鳥結糖手工坊 (約10粒) (需提前1天預約，未有預約將不獲參與)

- 手工藝工作坊 1份 (01空間獨家送)

- 免費泊車

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營業時間：

逢星期一休息(公眾假期除外)

星期二至星期五 （11：00 - 18：00）

星期六，日及公眾假期 （10：30 - 18：00）

一人套票：原價: $208 01空間優惠價：$198按此立即購票

二人套票：原價: $430 01空間優惠價：$376按此立即購票

套票平日及紅日均可使用。

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