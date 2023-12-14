保溫杯｜縫隙藏茶垢有異味怎清除？用檸檬酸浸外　一法寶也很有效

多人皆有攜帶保溫瓶裝飲品與湯水的習慣，雖然保溫功能非常方便，但最大問題是，若瓶底堆積污漬就會因瓶身太窄而難以清潔，污漬在日積月累下亦會變得非常頑固又影響美觀。



日前有人分享，自己拿保溫瓶泡茶，久了便出現茶垢，怎麼清都清不掉，且總有股散不掉的茶味，讓他很困擾對此，有人表示，用過碳酸納加溫水倒入保溫瓶內泡一晚，除垢與除臭的效果極佳。

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保溫瓶縫隙卡黑色污垢怎麼洗？內行用1個便宜清潔好物

日前有網民在Facebook群組《爆系知識家》上表示，自己平常會用保溫瓶裝茶喝，某天發現保溫瓶的蓋子上出現許多茶垢，之前他曾將蓋子拆解開洗過一次，但效果不佳，且拆開以後再裝回去，蓋子就鎖不緊，讓其非常困擾。因此，他想尋求更有效的清潔方式。

對於保溫瓶內這些頑強的污垢與茶垢，其實將白醋、水以1：2的比例混合，靜置30分鐘後，用清水稍微沖洗過，就能先幫助保溫杯消除臭味。

當保溫杯內有難去除的茶垢、水垢時，就可使用檸檬酸或過碳酸鈉來幫助清除頑垢，方法是將15毫升的檸檬酸或過碳酸鈉，和一公升的熱水混合，倒入保溫杯中靜置1小時至2小時分解污垢，最後再把保溫杯的內部刷洗乾淨即可，網民還大讚「用了過碳酸鈉就會愛上，隙縫跟味道一次消失，不用在那邊刷的很累」。

此外，也有其他人分享自己的保溫瓶除垢秘訣。有人表示，若是有顏色的茶，除非每天洗刷，不然保溫瓶很快就會卡色，可換簡單旋鈕蓋子即可，不要可以開壺嘴的。另有人說，膠條應是可以拔起來刷洗的，然後去買特殊刷頭設計的刷洗器具，來刷保溫瓶內的縫隙，就可以洗乾淨，除非杯蓋有染色洗不起來，不然一般這樣洗即可。

最後，則有人提醒，保溫瓶有使用年限，不能用百潔布刷洗，且內部有刮痕就要換。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：保溫瓶縫隙卡黑色茶垢怎麼洗？內行用1個便宜清潔好物，免狂刷迅速去除汙垢和異味】