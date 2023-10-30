眼鏡布不是用來抹眼鏡？恐或刮花鏡片 用肥皂、沐浴露洗也不適合
撰文：TVBS新聞網
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配眼鏡的配備都有盒子和眼鏡布，不過眼鏡布竟然不是拿來擦眼鏡的！藥劑師提醒，若使用布來擦鏡片，恐會刮花鏡片，越擦越模糊，並曝光清潔及正確的使用方法。
眼鏡布不能拿來擦眼鏡，不然要幹嘛？台灣藥劑師周本正在Facebook發佈影片說明，最好不要用眼鏡布擦眼鏡，事實上，也不要用其他布擦眼鏡，因為用久了容易卡灰塵，拿來擦眼鏡會刮花鏡片，越擦越模糊。
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周本正透露，眼鏡布的真正功能是用來「包眼鏡」，避免鏡片和鏡盒摩擦。至於鏡片若是髒了，可以用洗潔精和冷水搓洗，或使用家用超音波清洗機，洗完再用衛生紙將水分吸乾。他提醒，千萬不可以用肥皂、洗手乳、沐浴乳，和有機溶劑（酒精除外）等，因為酸性或鹼性清潔劑，有機溶劑等都可能造成鏡片上鍍膜的脫落，還有皂垢會卡在鏡片縫隙。
他分享，儲放眼鏡的時候最好包上眼鏡布，將鏡面朝上放在眼鏡盒裏，同時要避免高溫的環境，這樣才不會縮短眼鏡壽命。
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