寧教怎投資　不教怎儲錢！網民稱「這些」理財知識才受用一生

理財與金錢觀對生活相當重要，近日一名網民好奇「初等教育為甚麼不教理財課程？」引起討論，有網民贊同表示「初等教育真的應該放重點在理財跟感情的教育」。



該名網民在PTT八卦板發文，指出一般人談到理財，直覺就是投資、買股票，但影響人最大的是如何分配金錢，也就是記帳等財務觀念，他疑惑為何不把理財編成教科書，全民受教？甚至連金融科系理財也都是在教投資，而不是在教理財觀念。

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貼文一出，底下網民紛紛留言：

．「確實，應該要教」

．「最基本的機會成本、分散風險，學完就很夠用了」

．「感情教育也要教」

．「我鄰居一個退休老師跑去玩期貨，把退休金輸光光」



不過也有人提到：

．「現在公民課都會教一些基礎的啊」

．「生活與倫理就有教啊？而且價值觀金錢觀大概1-2堂課就講完了」

．「我們小時候有」

．「誰會教，理專嗎？」



事實上，少數的國小有和金融機構合作學習理財，北一女、台中女中等數十所高中校園，也從去（2022）年開起財經素養課，其中的風險管理課程讓學生對於理財投資和詐騙有初步概念。

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