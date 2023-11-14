也很溫馨吧！孩子逛超市　不敵零食誘惑　邊喊「要變窮了」邊狂買

在超市購物時，看到店內琳瑯滿目的商品，有時會很難克制得住自己的購物慾望，覺得每一種都西都想帶回家試試看。或許本來只是想買一把青菜，最終卻不知不覺地，拎著大包小包走出店家。近來有位日本網友，就碰到像這樣的趣事。



根據日本媒體《ねとらぼ》報道，日本twitter網友「ohrsan」分享，近來他和小學四年級的孩子一同去購物時，小孩子看到許多東西，按捺不住自己的興奮之情，途中不停驚呼「這看起來好像很好吃耶」、「那個看起來好像也很美味」。

然而，孩子也有意識到自己好像買太多了，同時又一邊喊着「不行再買了！買太多了！以後要變窮了」，但又忍不住被某些東西吸引，繼續把商品塞進購物籃中。結果因為這樣，使得兩人這次的購物行程，一口氣買了整整兩大籃東西，多到最終明細表甚至長到手機拍不下。

怎麼逛超市，最貴的一樣東西竟不是食物來啊！😂（按圖了解）

網友看到孩子的逗趣舉動，也紛紛表示：

．「我也是便宜時會買買買的那一派，然後帶回家時就後悔了」

．「小朋友真可愛」

．「明細太長了吧」

．「果醬價格好便宜喔」

．「一個飯糰居然才49日圓」

．「真是不錯的店家」

．「好在意那個特別貴的『假面騎士（仮面ライダー）』喔」



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