人妻除夕夜想回娘家吃飯　惹老公不滿　網民斥她自私等同為難丈夫

除夕圍爐是普遍台灣人的習俗，但也有不少人因為這件事而有家庭紛爭。



日前一位新婚女網民發文表示，奶奶要她除夕跟他們圍爐，但是自己希望能夠回娘家圍爐，於是向先生提出各吃各的解決辦法，不料卻換來先生的反對，女網民原本以為上網訴苦可以找到同溫層，看到網民的回應後卻讓她十分意外。

有網民斥事主在為難老公，但其實另一角度睇，老公也是否在為難老婆呢？（按圖了解）

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一名女網民在「爆料公社」表示自己在上個月剛結婚，奶奶要她過年圍爐留下來一起吃飯，但是事主不認為去男家圍爐是本分，希望能夠回娘家圍爐，因為平常與老爺奶奶假日已經都有一同用餐，而自己的弟弟與姪子只有在除夕夜才會回去，事主便向先生提出「各吃各的」解決辦法，不料先生卻回應「哪有夫妻這樣」。

上網尋求幫助的事主原本以為能找到同溫層，卻換來不少網民的反對：

・「如果都只有想到自己，婚姻是很難維持下去的」

・「不能接受兩個人變成兩個家庭，那就退婚吧！各自安好比較快樂」



有人認為這是自我中心的新女性意識抬頭：

・「老一輩傳統思想就是這樣，一年就這麼一次演個戲也好，妳這種行為就是跟奶奶下戰帖的暗示，也是讓妳先生夾在中間非常非常為難且難過的夾心餅乾。婆媳問題絕對只會更差不會更好。拜託演一下戲，初一吃完這一餐隨便妳要怎樣都沒差，不然婚離一離好了！有想法做自己很棒很好，但有時候退一步不只海闊天空更是顧全大局的作法，說穿了妳就是自私的女人」



也有網民拿自已的例子提出解決辦法：

・「我們是除夕當天在男家吃飽後再回娘家，我哥哥嫂嫂也一樣」

・「我和我老婆都是一起訂餐廳雙方家人一起吃，人多也比較熱鬧」

・「輪流啊！一年一邊，等有了小孩要怎麼各過各的？百年無解問題」



有人支持事主：

・「好扯喔，很多人都在做的事情又不代表絕對正確，為甚麼該犧牲該退讓的都是媳婦？我也是單親家裏就兩姐妹，都嫁了以後媽媽就得自己一個過除夕了，也不是古代有點彈性吧」

・「夫妻說好就好，至於奶奶那裏就看你另一半是神隊友還是豬隊友了」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】