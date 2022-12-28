消化不良｜聖誕後食滯怎處理？中醫推介一款食療清宿便 健脾益胃

聖誕節的主要節目是聖誕大餐，但歡度佳節進食甘肥厚膩之食物，容易感到肚脹不適。而食滯後容易引起消化不良、便秘、嘔吐、胃氣、肚脹等情況，中醫稱為「傷食」或「積滯」。由於飲食沒有節制，超過胃納容量的負荷能力，容易弄傷脾胃，造成飲食停滯、難以消化食物。當食物積存滯留於胃腸，導致脾運失司，胃失通降，繼而引起一些常見脾胃病證。



迎大時大節應多吃蔬果減低腸胃負擔

無論小朋友或成年人，在大時大節無法消除油腻脂肪帶來的不安；再加上冬天天氣乾燥，容易引起宿便、皮膚變得粗糙等問題！享受豐盛大餐同時，應注意多吃蔬菜水果，有助減輕腸胃負擔，才能擁有健康而輕盈的節日！

日常食物有助清宿便、排毒美顏

此外除了綠色蔬果能疏通腸胃外，我們日常生活中的食物，例如：黑、白木耳、鮮准山、蒟蒻等，也含有豐富食物纖維素，除了可助清除宿便外，亦有通暢血管、健脾益胃、抗氧化的功效，適量地攝取更能達致排毒美顏的效果。

建議食療：蜜糖豆、鮮淮山炒白木耳

【效用】養陰、潤肺、健脾益胃

材料

・鮮淮山(去皮後) 150克

・蜜糖豆100克

・香薑片2至3片

・白木耳(先浸發1小時)

・乾蔥蓉1茶匙

・蔥段 少許

・鹽酌量

芡汁

・水1湯匙

・粟粉 2 茶匙

・糖 ∥ 茶匙

・蠔油2 茶匙

做法

1. 鮮淮山去皮切厚片、以熱水燙洗。記得要戴上手套。因淮山切後，會流出黏液，以免刺激皮膚。

2. 蜜糖豆出水2 分鐘，備用。

3. 用鑊爆香薑片和乾蔥蓉，再加入淮山炒勻，加蓋煮至淮山熟透及開始軟身。然後放入已浸發白木耳炒2分鐘，蜜糖豆回鑊炒1分鐘，倒進芡汁，轉大火，煮滾後，鹽少許便可。