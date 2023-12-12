孩子只是剛出世！瘋狂爸媽送他超多聖誕禮物　被網民斥責如此解釋

聖誕節即將到來，已經準備好給孩子甚麼聖誕禮物，這對澳洲夫妻卻因為失心瘋，慘遭批評！



你準備好孩子的聖誕禮物了嗎？不少爸媽都會在12月佳節巧扮聖誕老人，為孩子獻上一份來自北方的禮物！

而這對悉尼父母不只是當聖誕老人，而且還為兒子帶來了一整座麋鹿車的禮物，原來為了小寶貝的第一個聖誕節，夫妻兩人竟然購買了超多禮物，同時間媽媽也上傳影片，沒想到卻遭受自己父母以及不少網友的批評，只因為他們太浪費，也太溺愛孩子了！

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孩子的第一個聖誕節

來自悉尼的這對父母，在社交平台上分享了一張堆積如山的玩具的照片，並配上標題：「有誰的父母會為寶寶的第一個聖誕節，而這麼瘋狂嗎？」從照片中不難發現，地上堆滿了各種毛絨和積木玩具，不僅如此 ，包括書籍、衣服、嬰兒配方奶粉與奶嘴的禮盒同樣堆滿整個房間。

顯然，這對父母真的很想把全世界都給心愛的寶貝，但是這確實讓人不解，孩子其實還是個嬰兒，他真的不會記得這些事情；面對各種批評的言論抨擊，這位媽媽也解釋到，「過去21 年來，我第一次真正有能力過聖誕節！我不只送給孩子禮物，我也會送給家人。」

媽媽只想要分享喜悅

儘管如此，她還是更新貼文的標題，並做了出解釋。「對於那些被冒犯 ， 或持負面看法的人表示歉意。對於寶寶的第一個聖誕節，因為他不只有一對瘋狂的爸媽 ，同時還有一個太過興奮的外婆，這是她對我童年時無法稱職成為父母角色，感到抱歉的補償，」她寫道。

「一切禮物我將會被分為今年和明年的聖誕節、他的第一個生日的禮物，或是轉送和捐贈給需要的朋友或親友。」她同時也感謝網民的提醒，並且感到抱歉，因為她的初衷只是分享，因為寶貝兒子將要迎接他的第一個聖誕節，沒想到結果卻讓她始料未及！

送禮物的真正意義

可以發現 ，現代父母送禮物給孩子，不見得是「孩子需要」，很多時候反而是，大人感覺自己「給」得起。尤其對於不缺玩具的小孩來說 ，聖誕老人的禮物，可能只是錦上添花罷了，如果總是不虞匱乏給予孩子物質上的享受 ，比較讓人擔憂的是，孩子的價值觀是否會受影響，而漸漸造成運用物質來衡量父母的愛。

其實，送禮物的意涵很好，但是太過頻繁恐怕會讓小孩不懂得珍惜，甚至是養成喜新厭舊的個性，這些都是身為父母需要堤防的啊！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：迎接孩子的第一個聖誕節！這對父母買瘋了，在炫耀他的一大堆聖誕禮物後，慘遭批評：浪費加溺愛】