羽生結弦閃電離婚誰之過？傳面對「最強第三者」　男神也苦無對策

據《週刊文春》報道，羽生的媽媽其實反對這門婚事。羽生非常擔心他母親和妻子之間持續冷淡的關係，這絕不是他理想中的家庭，經過深思熟慮後決定離婚。這讓人思考，如果另一半不被家人所喜歡，甚至討厭，那麼這段婚姻真的走的下去嗎？



日本「花滑王子」羽生結弦11月17日深夜在X突然宣佈了離婚的消息，距離他宣佈結婚的消息不過105天。他的結婚與與離婚一樣，都引發廣大的輿論。

離婚的理由主要歸咎於媒體瘋狂的打擾他的家人和妻子，甚至是妻子的家族，他表示：「出於對她的愛，我們決定離婚。」

在社會大眾都還一頭霧水、議論紛紛時，日本媒體持續報道，因為越來越多人覺得其中並不如羽生結弦所說。根據《女性自身》的採訪，一位羽生的花式滑冰朋友表示：「他突然離婚，我也很驚訝，但羽生是個特別的人，所以我想這也是沒辦法的事……」

這個消息也讓羽生的祖母一樣震驚，在回應媒體採訪時提到羽生的精神很疲憊，甚至無法吃飯。祖母表示自己根本還沒有看過孫媳婦。

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日本輿論紛紛表示不解

日本也有許多評論家表示，羽生的一舉一動一直以來都受到關注，以前就一直有媒體和粉絲跟蹤，為何沒想到婚後會是這樣的情況？而且媒體會一直跟蹤，大部分原因是因為想掌握他結婚的對象到底是誰，這他難道沒有想過？

不被家人祝福的婚姻？

現在有消息傳出，羽生的媽媽其實反對這門婚事。羽生一直是在媽媽的全力支持下度過滑冰生涯，母親幾乎掌管他的一切。在他嶄露頭角初期，媽媽甚至親手縫製他的比賽服裝，也陪伴着他征戰海外各大比賽與奧運會。羽生的父親則陪着他練習，他的妹妹也在家鄉的滑冰場工作。由此可見，他和家人的關係非常緊密。

報道指出他不顧母親的反對，決定結婚。儘管羽生做好了遭受批評的準備，但後續影響可能超過他的預期。結婚後，母親與妻子很有距離，而且和他有關的周邊商品銷量急劇下降，雖然冰上表演的門票銷量沒有受到太大影響。

據《週刊文春》報道，羽生的父母在他宣佈結婚後於加入羽生的團隊擔任董事，像是家族企業一樣的公司但卻沒有妻子的位置。再加上，一些熱情粉絲找到了岳母的社交媒體並進行騷擾，這讓妻子也明白這樣下去的困擾。

羽生非常擔心他母親和妻子之間冷淡的關係，這絕不是他理想中的家庭，經過深思熟慮後決定離婚。但此舉讓妻子家鄉的媒體一陣撻伐，認為他根本是媽寶男，不負責任。這讓人想到，如果另一半不被家人所喜歡，甚至討厭，那麼這段婚姻真的走的下去嗎？

如果一個人跟原生家庭的關係緊密不分，但另一半卻不被接納，那麼他該何解？以羽生來說，當初執意結婚，沒有想過未來會是如何嗎？這105天的短命婚姻，想必讓他夾在家人和妻子之間，痛苦不堪，再加上媒體緊迫盯人，變成壓垮駱駝的最後稻草。

又回到老問題，如果另一半不被家人接納，這段婚姻有可能幸福嗎？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：如果另一半不被家人接納，這段婚姻有可能幸福嗎？日媒報導羽生結弦媽媽反對他結婚，對他的妻子非常冷淡】