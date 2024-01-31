教養｜以退為進不是忍讓！5種語氣跟子女說話　他們定必自動變乖

孩子教養最忌諱的就是打罵，有時候透過溫和且溫柔的語氣，往往能收穫更好的效果呢。



過去的年代，父母扮演的通常是不可侵犯的角色，不少爸媽都是抱着「玉不琢，不成器」的教養方式，這也就造成了上一代與我們，有了較多的隔閡。

面對現在的教養，父母想要更了解小孩，就要從他們的語言及行為了解他們的想法、喜好和需要，收起身為爸媽過於直率又直接的說話方式，試着透過以下5種溝通方式，你會發現，與小孩的關係不會過度緊繃，同時孩子樂觀又自信 !

想跟孩子建立親密互信的關係，以下的溝通語氣你做到嗎？（按圖了解）

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第一個溝通方式：尊重的語氣

從兩三歲起，孩子的自我意識就開始萌芽，隨着年齡的增長，這種自我意識會越來越強烈。不過，從好的方向看來，孩子有了自己的一些主見，這也說明他們漸漸知道了自己的能力。

當孩子提出自己不同的看法和要求時，不要認為是他不聽你的話，而粗暴地反對他。比如你要求孩子學英文，可是他還想再玩一下，父母這時可不能發脾氣說：「越大越不聽話了，不好好學習，長大了怎麼辦！」這樣做，只會讓孩子更加厭惡學習。

應該用尊重的語氣：「那你再玩一會兒，不過玩完了，一定要好好上課。」你就會發現情況大大不同。

第二個溝通方式：信任的語氣

孩子特別想要得到父母的信任，所以，對孩子說話時要表現出充分的信任。

比如，孩子想學跳舞，你的口氣就要用信任的語氣說到：「小美，只要努力學，一定能學會跳舞的。」這無形中就給了孩子一份自信，並讓他明白，只要堅持才能獲得成功。假如用的是挖苦的語氣：「你都是三分鐘熱度，一定會學不好跳舞的？」這樣的一番話，就會給孩子的自尊心帶來傷害，令他對自己的能力產生不自信。

第三個溝通方式：鼓勵的語氣

要孩子做到沒有過失，這是不可能的。當孩子做錯了事，不要一味地批評責備，而是應該幫助他在過失中積累經驗。

比如孩子幫媽媽端飯碗失手掉到地上。你這時可不能責備他：「連個碗都端不好，真笨。」這樣可是會打擊孩子嘗試新事物的信心和勇氣。應該用鼓勵的語氣：「不小心打破了碗，沒關係，以後先用手指試試燙不燙再去端。好嗎？」

第四個溝通方式：商量的語氣

每個孩子都是有自尊心的。要孩子去做某件事情，可用商量的語氣，讓他明白，他跟你是平等的，你是尊重他的。

比如，你想要孩子把地上亂丟的玩具收拾整理一下，可以這麼說：「小美，玩具亂丟是不好的習慣啊，你跟媽媽一起把玩具收拾一下好嗎？」

千萬不要用命令的語氣：「你怎麼玩具亂丟，快點去收拾好！」否則，孩子聽你責備，心裏就會產生反感，即使按你的要求去做，也是不開心的。

第五個溝通方式：讚賞的語氣

每個孩子都有優點，都有表現欲，發現孩子的優點就要加以讚賞，會讓他更加樂於表現。孩子畫了一幅畫，也許畫得不是很好，可孩子作畫的熱情和認真勁兒就是最大的優點。

當孩子把畫給你看時，不能輕描淡寫地應付幾句：「畫得一般，你還要好好練習才行。」這樣說只會讓孩子對畫畫失去熱情和信心，應該用讚賞的語氣肯定他的作品讚賞地說：「想不到我的寶貝畫得這麼好，繼續努力，一定會畫得更好。」

只要孩子的表現欲得到了滿足，有了快樂的情緒體驗，對畫畫就會更有興趣。

親子間溝通時，父母用心聆聽孩子說每一句話，同時積極回應，孩子就會感覺自己得到了父母的尊重和理解，進而變得更喜歡和父母溝通，一起試試吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：養出自信又樂觀的小孩 ! 孩子最喜歡的5種溝通語氣，你能做到嗎？】