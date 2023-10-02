註譯、標點都不可錯！學校強調背誦　中一女生要溫書溫到凌晨一點

學生時期，大家一定都經歷過背課文，不過近日有作家透露，聽聞友人的中一女兒，因老師規定「一字不差背誦註解」，連同標點符號、注音、字句都要一起小考，因而唸到凌晨一點還沒睡。對此，作家直搖頭，認為相當駭人聽聞。



台灣作家廖玉蕙在Facebook發文分享「駭人聽聞的背誦教育」，朋友升上七年班的女兒到凌晨一點還沒睡，只為「一字不差」地完整又完美的背誦國文課本裏的「注釋」。學校老師規定，國文小考要考注釋，而且必須連同標點符號、注音、字句。

她直言，「有些課本的註釋真的是不知所云，背這種註釋的意義何在？」默寫出來，才能算對。若任何一個小地方寫錯了，整題不算分。（一題10分）若小考沒有考過60分，該小考當天重考，考到你及格為止。

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廖玉蕙說，看了嚇了一大跳。原來中一的教學現場還遺留這樣的教學方法，一直以為經過了這麼些年，教學方法經過各項實驗，生吞活剝的記誦課文的手法已然遭到淘汰，國文教育開始比較強調思辨能力的培養了；誰知竟變本加厲到「一字不差」去背誦註解的地步，真是駭人聽聞。

她認為，詞語詮釋應非常多元，不值得一字不差的背誦，且應容許個人特有的方式與語彙，才能培養創意並開發潛能；何況每個人的資質不同，記憶力較弱的學生，背誦無異酷刑，但無損對辭意的領會。

「我想不出『一字不漏背誦』的意義在哪裡？」廖玉蕙直言，把註釋的文字、標點悉數背起來，考試的時候，再把標準答案原封不動吐出來，對學生而言，不就暗示答案只能有一個，除此之外，都是錯誤，這完全背離多元詮釋的教育初衷。

對此，台灣教育部回應，國中階段國語文領域，強調應用閱讀策略增進學習效能，教師會引導學生閱讀多元文本，進而整合跨領域知識、解決問題。除運用背誦、記憶的方式，也鼓勵運用「MAPS教學法」、「心智圖」、「六頂帽子教學法」等多模態方式教學。

教學素材除課本外，可從學生生活經驗取材，閱讀、欣賞、創作各類各類文本，進而激發創意，培養反省、思辨與批判的能力，讓語文教學符合現代化社會所需。教育部表示，會持續透過中央輔導團、縣市輔導團和教師社群，提供各校國文教師專業支持，提升國語文教學技巧。

教育部建議，教師可透過文本理解、分析的方式，讓學生轉化情境及角色，進而增進思辨能力，翻轉傳統教學模式並落實素養導向的教學設計，引導學生獨立思考。

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