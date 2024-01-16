孩子做事總拖拖拉拉？別再做咆哮爸媽　4招培養出「自動波」習慣

總是覺得自己孩子做事慢吞吞，就連吃飯也慢半拍，究竟怎麼讓孩子動起來，以下4招學起來！



每天都要當吼爸吼媽嗎？即使已經約法三章無數次，但是每每觸及吃飯、洗澡，或是才藝練習的時候，孩子卻又充耳不聞，總是要爸媽大聲斥責才心不甘情不願動起來。

這樣的狀況在你家是不是每天都要上演一回，就算孩子不累，想必家長們早就心累極了！讓孩子學會自動自發，其實是有方法，除了要學會「忍住」的功夫，讓小孩嘗嘗不負責任的後果，如此從錯誤中去收拾自己的問題，一次一次的調整，下班後的父母才會越當越輕鬆啊。

以下四招，讓孩子養成自動自發好習慣，爸媽不用天天在家發號司令。

總在咆哮不僅很累，而且也很易傷害到親子之間的感情呢！（按圖了解）

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第一招：父母以身作則，先改變自己

想要做到這一步不容易，父母需要做好榜樣。

如果你愛閱讀，經常在孩子面前看書，孩子多半會成為一個愛閱讀的人，如果你每天健身，時間久了，你的孩子也會變得愛運動。所以想要孩子自律，父母首先要做的，就是改變自己。

另外，想要孩子收玩具，與其口語式命令，爸媽就應該帶着孩子一起做，並且鼓勵孩子說道，「你看！衣服跟玩具是不是都回家了，」用簡單語句幫助孩子理解，當然父母回家，也該好好收拾自己一天外出的衣物才行。

第二招：引導孩子制定計劃，同時調整經驗

只要是人都有惰性，小孩當然也有！很多時候父母最容易犯下的錯誤是，直接規定孩子幾點寫完作業，幾點閱讀，幾點上床睡覺等等。孩子雖然按部就班完成妳交辦的事情，但是這個過程中他是被動的，缺乏自律性，屬於他律。

想要孩子自律，很多習慣的養成都需要父母去輔助，一起制定作業計劃，閱讀計劃等。過程可能曲折又費時，但全程卻是孩子自己做主，自己承擔後果，屬於自律，而非他律。

比方小孩覺得自己1個小時可以寫完功課，實踐了一下發現時間不夠用，這時候你就可以跳出來一起修改計劃，直到孩子實踐過程中，發現寫作業的正確方法和時間。

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第三招：讓孩子自己計劃，掌握自主性

一般人都想要按照自己的計劃，孩子們也喜歡自己來！試著讓小孩自己規劃玩遊戲或是寫功課時間，過程父母不參與督促，只要完成計劃後給予獎勵就可以，進而強化孩子的主動性，這樣久而久之就離自動自發不遠了！

第四招：模仿效應，營造主動氛圍

想讓孩子養成自律好習慣，也可以透過遊戲或是比賽來學習！比如孩子寫完作業給家人糾正錯誤，或是看完書父母一起來提問，這樣的正向趣味遊戲，讓孩子更樂於學習，不妨一起試試看。

總之，想讓孩子自動自發，真的不容易，也不是馬上就能達到父母期望，父母心臟要堅定，同時做好長期的準備，並且時時提醒以身作則，漸漸地就能感受孩子的改變呢。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子做事總是拖拖拉拉！不當吼爸吼媽，4招養成自動自發好習慣，第一點要做到，真的不容易】