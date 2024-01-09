浴室清潔｜窗戶常開防霉？網民揭3大缺點　覺得開抽氣扇效果更好

香港氣候潮濕，室內不通風就容易發霉，浴廁這類時常用水的地方更要注意。最近有網民表示自己很介意衛浴有無開窗，認為「有沒有自然通風，真的有差」，引起網民討論。



這位網民在PTT發文，他先列出浴室沒有對外窗的缺點，不僅排便的臭味要花更多時間散去，浴廁也容易潮濕、霉味重，雖然這些問題還是可以透過加裝抽風、暖風機改善，可是有開窗戶的廁所還是比較乾爽不壓抑。

而且他看了不少建案如有雙衛浴開窗，幾乎都是大坪數邊間，價格也會因此拉高，他好奇如果浴室沒有對外窗的話，影響大家購屋意願的程度會是多少？

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貼文曝光後，許多網民留言表示：

．「沒開窗的一律不考慮，只要一次發霉，之後就有得你受」

．「衛浴一定要對外窗＋1」

．「衛浴有對外窗就是爽，乾爽很多」

．「沒開窗完全不考慮，對身體很傷」

．「會影響意願，但若錢的問題只能妥協」

．「沒錢的話，客廳有窗＞無暗房＞衛浴有窗，我大概會這麼選」

．「沒開窗的一律不看」



同時，家中衛浴有對外窗的網民也指出缺點，認為抽風、暖風機比開窗更有效率：

．「隱私問題，上前關上後開，開開關關到最後窗戶都懶得開」

．「懶得開關＋1，而且通常很小的窗又難開」

．「開窗不但吵還有灰塵」

．「有開窗照樣浴室發霉啊，是差在哪」

．「有窗但根本沒在開，24hr暖風機通風開下去」

．「我家浴室有開窗，但是幾乎沒開，都是用暖風機」

．「有無開窗矽利控都會發霉，抽風機開24小時才是唯一解。」



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