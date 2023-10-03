環保杯與飲管用耐了有異味 洗極也洗不走？一神物比梳打粉更有效
撰文：TVBS新聞網
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隨着消費者的環保意識提升，許多人習慣使用自己的環保杯來喝飲料，但長時間的使用，可能會出現異味。對此，就有網民發文詢問，「如何幫環保杯除異味」，貼文發出後，就有內行人推薦1神物可輕鬆去除異味。
近日，一名網民在Dcard上以「想問問如何幫環保杯除異味」為題發文表示，之前去夜市買西瓜汁用自己的環保杯裝，結果發現回家清洗後還是有異味，網絡上查過的除異味方法都試過，「泡過熱水，也用小梳打粉洗過都沒用」，於是發文詢問「想問問大家的環保杯怎麼去除異味的。」
貼文發出後，不少過來人紛紛留言推薦，「過碳酸鈉試過了嗎」、「泡過碳酸鈉」、「我會泡假牙清潔錠～」。也有網民表示，陶瓷的容器應該不會太吸味道，是不是是吸管有味道？事主則回復，「吸管跟杯子都有，就很奇妙」。
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