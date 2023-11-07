浴室清潔｜漂白水別與「它」同用！潔淨效果不會加強卻會產生毒氣

市面上有許多種類的清潔產品，不過，遇到頑強的污漬時，千萬別輕易地將多種清潔劑一起混合使用！台灣一位急診護理師早前在Facebook發文提醒，漂白水加這一物，不僅不能讓你的浴廁更乾淨，還會產生危險的有毒氣體，並示警恐怖下場「一個晚上遇到好幾個這種病人」。



洗廁所千萬用漂白水＋1物！護理師示警恐怖下場

一名急診護理師網民在Facebook「花蓮同鄉會」上發文表示，許多人可能不知道打掃廁所時，同時使用「鹽酸與漂白水」，不僅不會讓廁所變得更乾淨，反而還會因化學反應，產生大量的有毒氯氣，他表示，自己曾在一個晚上就遇到好幾個病人，因為吸入氯氣送來急診，因此發文呼籲大家，「不要在自己家繼續這樣亂搞」。

相關圖輯，即睇4大漂白水使用須知：（按圖了解）

貼文一出，引發許多網民熱烈回應，不少人都驚覺，原來漂白水＋鹽酸有毒：

．「我前十分鐘才在用……」

．「長知識了！感恩」

．「感謝分享，我也很常這樣清浴室」

．「這會冒一堆煙，會毒死自己啊」

．「使用記得通風，而且鹽酸少用為妙，會腐蝕磁磚接縫的水泥而漏水」



還有網民分享，漂白水加鹽酸的化學反應過程：

．「NaClO + 2HCl(aq) → NaCl + H2O + Cl2↑，漂白水+鹽酸 →鹽+水+氯氣（有毒）」



此外，過來人也分享可怕經驗：

．「那個味道真的臭，要久久才會散」

．「我被嚴重嗆過一次，好難受，之後再也不會同時用了」

．「我之前就是鹽酸加漂白水，以為會很乾淨，結果送急診」

．「之前在公司我就是這樣子弄，搞到別人因為一直咳嗽整個吸入性嗆傷、胸口不舒服，大家都受傷」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗廁所用漂白水＋1物超NG！護理師曝致命下場「一晚多人中毒掛急診」，多數人都不知道】