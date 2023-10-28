常被追問何時生第二胎　人妻嘆：只想生一個錯了嗎？網民圍爐安慰

生養小孩很不容易，除了金錢上的花費之外，精神上耗費不是用金錢可以衡量的。有一女網民表示自己目前育有一子快兩歲半，也不想生第二胎，但最近老是被質問甚麼時候要生二寶，感覺滿煩的，「到底怎麼拒絕才能讓對方閉嘴」。



事主在Dcard貼文表示育有一子後，一堆人開始陸陸續續地問她何時要生第二胎，感覺蠻煩的。因為之前懷孕一直吐到生產，每天吐10幾次，常常去打點滴都沒有用，後期貧血吐到都不太能吃甚麼東西，幾乎都臥床，而且又完全沒有後援可以幫忙，光這樣，就大概就不會想生第二胎了。而且就經濟能力而言，生一個還可以給他比較好的生活品質。

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事主表示自己的「爸媽就是沒錢硬要生兩個，從小到大煩惱錢、煩惱學費、煩惱吃不飽，為了養兩個小孩，以至於生活很差，養兒根本不是為了防老」，寧願爸媽生一個就好。所以每次聽到有人問這種話都蠻煩的，但又不知道到底怎麼拒絕才能讓對方閉嘴。

誰知貼文話題引起網民們的熱議，多數人紛紛留言回應說：

．「我有後援，經濟也可以，也是只想生一胎」

．「人家再問妳甚麼時候生二胎的時候，妳只需要說一句，『你要當乾爹還是乾媽，要金錢贊助到孩子18歲畢業喔』，有意願，我再考慮生」



或是妳就回：

．「我生出來，妳幫忙養喔」

．「跟對方說，我的銀行帳戶在這裏，你們打算贊助多少？現在就看你們的誠意來決定會不會有小孩了」



同為獨生子的人表示：

．「獨生子根本不會因為沒弟妹而覺得孤單，我從小就很獨立，而且我有很多朋友，根本不缺玩伴」



更有人說：

．「況且現在做父母的要想着自己的老年規劃，老了千萬不要想要孩子照顧，孩子沒有啃老就不錯了，還想要孩子回來照顧，孩子有能力養活自己就很棒了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】