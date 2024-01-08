龍年懷孕｜想生龍B再不準備就遲！遵守5大飲食原則打造懷孕好體質
撰文：健康醫療網
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「龍」在傳統文化中代表著吉祥、富貴，2024龍年即將到來，許多人想趁這時候添一個小龍子、小龍女。孕前該做好哪些備孕準備才能事半功倍呢？台灣婦幼營養師愛撥建議，飲食上可以遵守5大原則，補充重要營養素才能好「孕」連連。
2024想添龍子龍女 先從「這些」穩定荷爾蒙
龍年又將再次來臨，大家若想在2024年生個可愛的龍寶寶，現在就要開始準備了。
其中，荷爾蒙的穩定在備孕期間是相當重要的一環，因為荷爾蒙穩定與否，關係到女性經期、排卵及身心情緒起伏，若是備孕期間荷爾蒙失衡，也會影響受孕機率。
在荷爾蒙這部分，除了尋求專業醫生建議額外補充荷爾蒙外，愛撥營養師表示，身心的健康也有助於荷爾蒙平衡，伴侶可以一起去喜歡的地方走走、登山踏青、做手工藝、看電影等，這些都可以促進荷爾蒙穩定、增加快樂荷爾蒙。
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備孕飲食遵守5原則 避免菸酒影響受孕
另外，飲食在備孕期間也是很重要的一部份，愛撥營養師建議，大家在飲食上可以遵守以下5大原則：
．減少零食、餅乾、漢堡肉等超加工食物的攝取。
．攝取種類豐富多元的蔬食。
．補充好的蛋白質，如：蛋、瘦肉、蜆、板豆腐等。
．適量增加原型澱粉像是十穀飯、南瓜、番薯等。
．補足各式水果，建議每日攝取約兩個拳頭份量。
這些食物能提供重要的備孕營養素，愛撥營養師也提醒，若是在家自行開伙，也可以搭配牛油果油、橄欖油、苦茶油等，使用好的油脂來做食材的輕烹調，能養出好卵子、好精子，打造好體質。
除了飲食外，也要保持良好的生活習慣、充足的睡眠、避免抽煙飲酒，以免前功盡棄影響了受孕機會。
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