2歲已這樣鬼馬！孩子趁媽媽不在即落床　一聽腳步聲即上返床扮瞓

對很多家長來說，要讓小寶寶好好、乖乖睡覺實在有點難，因為他們太想玩，捨不得睡，但不睡，過一陣子又會煩躁發脾氣。美國一位媽媽從監視器中發現，2歲寶寶在她關上房門後，秒從床上起身，發現媽媽要開門又飛撲上床裝睡，來來回回，讓網民也笑翻。



媽媽分享的這段影片實在太好笑了！2歲小寶寶居然就會這樣裝睡！

寶寶眼睛瞪得好大！但他已經理解媽媽這時間就是要他好好睡覺，所以也乖乖的趴着。但當媽媽丟下一句「你該睡覺囉！閉上眼睛」，然後關上房門，你覺得這個2歲的孩子會做些甚麼？真的乖乖睡覺？

人仔細細，怎知竟已這樣鬼馬！（按圖了解）

+ 4

2歲寶寶超會演！

媽媽使用嬰兒監視器監看，房門才剛剛關上，小寶貝就立刻想下床活動。媽媽刻意放大腳步聲，小寶貝一聽到媽媽走回來，馬上飛奔上床躺好。

媽媽再度離開，小寶貝又馬上下床，聽到媽媽腳步聲，他又飛奔上床趴好，這樣重複了三次。寶貝敏捷的速度，狡猾的模樣，讓媽媽不禁都笑了出聲。網民也笑翻，覺得才2歲的孩子，為了騙過媽媽，實在很有耐力又可愛。

家長應該都了解，孩子為了不睡覺可以使勁全力！

睡眠對於幼兒的健康至關重要，影響孩子的整體健康、情緒，隨着成長，而當孩子還小時，嬰幼兒階段更需要小睡、午睡。隨着孩子成長，每天所需小睡的次數會減少，但大部分都會有午睡的需求。一歲之前的嬰兒每天會小睡1～4次。到18～24個月大時，孩子每天只需要小睡一次。不管如何，對很多孩子來說，要他們好好睡覺，真的很難！

幼兒何時可以停止午睡？

許多家長都會面臨孩子明明應該睡覺確不睡的狀況。以午睡來說，孩子停止午睡的年齡各不相同，一般來說，當孩子不再需要午睡，一整天仍充滿活力時，就可以停止午睡。

白天不再疲倦的孩子，以及在不午睡的日子裏情緒穩定的孩子，可能會躺在床上玩耍或唱歌，或者根本無法入睡。如果孩子在這段時間變得煩躁，可能表明他們仍然需要午睡，但時間需要調整。

當午睡會延遲孩子晚上睡覺的時間，這時候就需要調整，一般來說，縮短午睡時間比推遲就寢時間來得好。

如果孩子明明應該睡覺卻不睡覺，而在其他時間確會因為疲倦而吵鬧，你要注意，在睡覺時間要避免會讓他更受到刺激、更累的活動來代替午睡，例如看電視、激烈的運動。父母自己也應該避免大聲活動，鼓勵孩子安靜地玩耍。

像影片中的小寶寶，他乖巧裝睡，知道這是該睡覺的時間，但又忍不住想玩耍，可見他房間內有滿地的玩具。或許，把玩具收拾好會是一個好辦法，讓他不會受到玩具的誘惑。就不會跟媽媽上演這樣激烈的裝睡攻防戰了！但2歲孩子就會這樣演戲，也真的是太可愛啦！孩子為了不睡，真的很多招數啊！

【延伸閱讀，更多得意小孩故事】

雙胞胎感情好為何仍分床瞓？網民不解 媽媽揭露姊妹不為人知一面

+ 22

越獄還懂毁滅證據！閉路電視直擊嬰孩逃脫過程 最後一舉動成亮點

+ 11

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2歲寶寶與媽媽的睡覺攻防戰！媽媽一走秒起床，聽媽媽腳步聲又飛撲裝睡！反反覆覆超會演，網民笑翻】