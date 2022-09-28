教養｜別羨慕人家懂教小孩！台星分享6大守則　房只擺睡床有原因

有一次于美人讓兩個小孩去朋友家作客，當時還自豪地問朋友自家孩子表現如何。但朋友表示，在眾多來訪的小朋友中，表現最好的居然是一個年僅5歲的孩子，只因為小小孩有絕佳的用餐禮儀，在吃完飯後站起來跟全桌的人說「我吃完了，大家請慢用！」，然後再詢問主人使用過的碗筷應該要怎麼收拾。真的太驚人了～



于美人是台灣知名女主持人，也曾是南陽街知名的補教老師。知性、博學的形象深植人心，近期也被《 小姐不熙娣》邀請上節目，分享她的教養之道。

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守則 1. 小孩用餐完，一定要跟大家說「我吃飽了，請大家慢用」，然後自行收拾碗筷、放進水槽

于美人自己承認，她原本也不覺得收拾碗筷這動作有多重要，但「有沒有家教」常體現在小細節上。

例如有一次于美人讓兩個小孩去朋友家作客，但朋友表示，在眾多來訪的小朋友中，表現最好的居然是一個年僅5歲的孩子，只因為小小孩有絕佳的用餐禮儀，在吃完飯後站起來跟全桌的人說「我吃完了，大家請慢用！」，然後再詢問主人使用過的碗筷應該要收拾到哪裏！

驚人的好表現讓在場的大人傻眼，也讓于美人下定決心要以身作則，每次吃完飯都跟同桌的人打招呼，讓小孩模仿、以此培養好的用餐習慣。

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守則 2. 有人進家門口，一定要打招呼

雖然有些人認為打招呼不重要，但于美人是「堅持要打招呼」的家長屬性。更自爆如果小孩沒有打招呼，她就會走出家門、再重新進門一次，等小孩跟他打招呼：「媽你回來了！」並表示這是最基本的禮貌。

守則 3.孩子的房間只擺一張床就好

每個小孩都渴望擁有自己的隱私空間，有床、有桌子，最好還要有廁所，像個小套房一樣不用出房門就能滿足所有需求。但于美人卻非常反對這樣的兒童房設置：「尤其是小孩到了青春期，如果房間甚麼都有，他就更不可能離開房間，成天窩在房間裏面打電動、偷藏零食。」那這樣還有甚麼親子相處、培養感情的時間呢？

守則 4.與其注意孩子成績，不如幫助孩子發展興趣

于美人：「富貴貧賤窮，這些都是天注定的。當家長能做的就是幫助孩子培養興趣。」尤其是孩子能夠獨立為自己的興趣找門道、找方法更加專精，那更難能可貴。「可悲的有些人到了20歲、25歲都還不知道自己要甚麼、自己的興趣是甚麼。所以如果你的小孩在小小年紀就表現出專精、對某件事有高度熱忱時，這是父母最幸運的事！」

于美人甚至引用前美國總統羅斯福的夫人的一段話：「當你不知道要做甚麼工作的時候，就把你有興趣的事當工作，並做到Top1，這樣你就有了名、利，也能賺錢餵飽自己；就算沒有Top1也沒關係，因為你也是在做你喜歡的事情。」

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守則 5.不要專注在孩子哪科成績不好，而是要再好的科目再加強

成績好，最理想的狀態是文理雙拿，但多數的孩子畢竟還是有自己的性能取向，有的理科好、有的文科好、有的藝術感絕佳，這時候，父母就會把重心放在「科目不好」的地方上，期待把不好的成績拉起來。但于美人表示：「現在少子化，幾乎沒有『考不上大學』這回事。」與其專注在孩子表現不好的科目，不如多加強表現好的科目，孩子書也會讀得比較開心。

守則 6. 家規，就是要堅定地遵守

有些父母為了想跟孩子保持「良好關係」，會無法遵守自己訂下的家規，可能是不斷地延長約定好的時間、或是立場不堅定的拒絕孩子的要求，讓孩子得寸進尺、或是試探父母底線。于美人表示：「這其實沒甚麼好談的，就是父母立場不夠堅定。」不能因為想跟孩子當朋友、維持良好親密關係，就不堅守自己身為父母的責任。

于美人：「父母可以跟孩子用朋友的方式相處，保持開放的觀念；但是不能毫無原則、毫無規範，這樣小孩也會無所適從。」

自己當了父母後，才知道教養好難，每次的情境不同、孩子的理由也不同，可能這次用這方法可以解決、但下次就不行。希望各位爸媽，都能找到適合自己、適合孩子的教養方式！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：于美人的6條教養守則：小孩用餐完一定要說這句話、小孩房最好只擺一張床】