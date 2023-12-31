婚姻｜已離婚仍與前妻、孩子同住　人妻不是味兒　考慮該否離婚

許多人認為，夫妻離異或情侶分手後，最好的情況是彼此再也不要聯繫，以尊重下一任伴侶。然而，一名人妻相當苦惱，老公的前妻經常以小孩為理由，不斷參與進他們夫妻的生活，讓她覺得相當不妥，但又擔心破壞老公的天倫之樂，不知如何是好。



一名網民在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，離婚後單身20年，因想找老伴共同生活，決定再婚。老公因前妻外遇而離婚，育有4子，但因感念前妻生兒育女的辛苦，即便離婚，前妻仍與老公一起住，並常與孩子一同出遊。事主表示，與老公剛結婚時，前妻消失一陣子，但不久後，開始以孩子為由不請自來，讓事主覺得相當不舒服，嘗試與老公溝通依然沒法改善，也擔心自己的堅持會讓老公無法好好與自己的子女及孫子相處，使她萌生「離開」的念頭。

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對此，網民們認為老公與前妻沒保持距離相當不妥，建議事主盡早「斷捨離」：

．「我覺得你老公沒有跟前妻保持距離，他現在是有家庭的人」

．「離開吧，如果沒有辦法斷開前妻就祝福他們吧，跟前妻保持距離本來就是應該的」

．「心裏根本就是有前妻，令人無法忍受」

．「基本上，離婚還住一起就應該敬而遠之了」



也有網民認為，如果平時跟老公相處得宜，不需要為了前妻離婚：

．「就跟先生好好過，出遊一起去，前妻也是小孩的媽媽，某些場合爸爸媽媽在不是蠻正常的事嗎？如果先生各方面都不錯，是不用為了有前妻就犧牲掉你的二次婚姻啦！」



還有網民鼓勵事主，若離婚要好好生活讓自己開心：

． 「如果再次離婚，也不一定要勉強自己再找老伴，先照顧好規劃好自己的經濟和單身生活比較重要」

．「多愛自己一點，妳不會知道人生何時有驚喜，年齡絕不是阻止妳過得更好的藉口」



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